Pari e rimpianti per la Polisportiva Trani: è 0-0 contro l’Accademia Calcio Monte

Seconda Categoria, è terminata, domenica 1 marzo, la 20esima giornata di campionato: la, reduce dal roboante 5-1 interno al Soccer Ruvo, non trova la via del successo nello scontro d'alta classifica contro: al 'Nuovo' finisce a, al termine di una partita piuttosto combattuta, con i tranesi che tornano a casa con qualche rimpianto.Con questo pareggio, la Polisportiva Trani sale a quotain classifica, avvicinandosi sempre di più alla promozione in Prima Categoria. Il secondo posto, occupato dal Virtus Sammarco, è lontano benlunghezze, un vantaggio importante che permette ai tranesi di mantenere una certa tranquillità. Il percorso sin qui è stato perfetto:, numeri che certificano la forza della squadra allestita dal presidente Abruzzese.Quanto alla cronaca, in campo l'undici composto da Crisantemo, Atif, Persichella, Tortosa G, Campanale, Cafagna, Patruno S, Amorese, Morea, Anastasia, Patruno M. Il primo squillo della gara è dell'Accademia Calcio Monte, attento Crisantemo che respinge in corner. Dopodiché da segnalare un doppio tentativo tranese, prima con Patruno e successivamente con Morea, ma in entrambi i casi senza creare particolari pericoli. Si va a riposo sullo 0-0.Al 54' scambio tra Atif e Anastasia, con quest'ultimo che calcia a giro senza inquadrare la porta. Al 75' il neo-entrato Desimine, ben innescato da Anastasia, sciupa calciando alto sopra la traversa. In pieno recupero la Polisportiva Trani si divora un gol già fatto, con una botta sicura di Desimine, respinta dal portiere avversario.