La Polisportiva Trani chiude i conti: 5-1 al Ruvo e +13 sul secondo posto

Un distacco enorme, a sole 7 giornate dal termine del campionato

Trani - martedì 24 febbraio 2026 11.24
Seconda Categoria, è terminata, domenica 22 febbraio, la 19esima giornata di campionato: la Polisportiva Trani, reduce dal successo esterno di San Severo, non sbaglia un colpo, battendo anche il Soccer Ruvo: al 'Capirro Sport Village' finisce 5-1 per i tranesi, che centrano così l'undicesima vittoria di fila, al termine di una prestazione perfetta. Decisive le firme di Campanale (x2), Desimine, Amorese e Morea.

Con questo successo, la Polisportiva Trani chiude probabilmente i conti, avvicinandosi sempre di più alla promozione in Prima Categoria, salendo a 51 punti in classifica, a +13 sul secondo posto, occupato dal Virtus Sammarco. Solamente sette giornate al termine di un campionato in cui i tranesi non hanno conosciuto rivali, collezionando 16 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte. 73 reti realizzate e solamente 13 subite.

Quanto alla cronaca, Pensa schiera Crisantemo, Atif, Persichella, Tortosa G, Campanale, Tortosa M, Dell'Oglio, Amorese, Desimine, Anastasia, Patruno M. La prima frazione di gioco si rivela piuttosto combattuta, con il Ruvo che passa in vantaggio al 20', grazie alla rete di Campanale. La Polisportiva Trani non si lascia intimorire e, al 40', pareggia i conti con la perla su punizione di Campanale, che firma l'1-1, con cui si va a riposo.

Nel secondo tempo gli uomini di Abruzzese dilagano: al 55' Desimine firma la rete del sorpasso, con un preciso colpo di testa sul cross di Atif: 2-1. Da qui in poi non c'è storia; ci pensano Amorese, ancora Campanale ed infine Morea a fissare il risultato finale sul 5-1. Ennesima vittoria che conferma la forza di questa squadra, che viaggia spedita verso la Prima Categoria.
