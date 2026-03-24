La Polisportiva Trani festeggia la Prima Categoria con l’ennesima vittoria stagionale

Seconda Categoria, è terminata la 23esima giornata di campionato: la Polisportiva Trani, già promossa in Prima Categoria, non ha alcuna intenzione di fermarsi: domenica l'ennesimo successo di una stagione trionfale, questa volta ai danni del Real San Giovanni, sconfitto 7-1, al termine di una prestazione dominante.Un'annata da incorniciare per i tranesi, vittoriosi per il secondo anno consecutivo. Esattamente tredici mesi fa la società del presidente Abruzzese militava in Terza Categoria, ed oggi i biancazzurri sono stati promossi con merito, e con anticipo, in Prima Categoria. Un progetto sin qui vincente, frutto di passione, determinazione e scelte mirate.Finora, a tre giornate dal termine della stagione, la Polisportiva Trani non ha conosciuto la parola sconfitta: 23 partite disputate, 19 vittorie e 4 pareggi, con ben 86 reti realizzate e solamente 16 subite. Un cammino perfetto, valso l'ennesimo trofeo. Complimenti.Quanto alla cronaca, Pensa schiera l'undici composto da Magnifico, Frezza, Tortosa, Erminio, Campanale, Persichella, Bruno, Pacini, Patruno, Anastasia, Morea. La prima frazione, a tinte biancazzurre, si conclude sul 2-0 a favore della Polisportiva Trani, grazie alle reti di Campanale e Bruno. Nella ripresa non c'è partita: i tranesi dilagano con le firme di Dinoia, Campanale, Anastasia ed Amorese, autore di una doppietta.Il campionato di Seconda Categoria si ferma per le festività pasquali. La Polisportiva Trani tornerà in campo domenica 12 aprile; ad attenderla la trasferta ad Ascoli Satriano.