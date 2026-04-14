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Calcio

Polisportiva Trani mai sazia: 1-7 all’Ascoli Satriano ed imbattibilità mantenuta

I tranesi non si fermano neppure dopo aver vinto il campionato

Trani - martedì 14 aprile 2026 08.00
Seconda Categoria, è terminata la 24esima giornata di campionato: la Polisportiva Trani, tornata in campo dopo le festività pasquali, non ha intenzione di porre fine ad un cammino splendido. Domenica l'ennesima vittoria schiacciante della stagione, questa volta contro l'Audace Ascoli Satriano, sconfitto 1-7.

I tranesi, già promossi con anticipo in Prima Categoria, hanno un obiettivo chiarissimo, mantenere intatta l'imbattibilità stagione. Due giornate al termine di un'annata da sogno, dominata in maniera impeccabile. Ben 64 i punti in classifica, frutto di 20 vittorie, 4 pareggi e, appunto, 0 sconfitte. 93 reti realizzate e solamente 17 subite. Una squadra semplicemente fuori categoria.

Eagles Bisceglie e Real Rodi Garganico: queste le prossime due ed ultime avversarie dei biancazzurri, pronti a salutare nel migliore dei modi la stagione 25/26, per poi godersi le meritatissime vacanze, prima di poter iniziare a programmare il prossimo campionato, che vedrà sicuramente la società di Abruzzese tra le favorite ai nastri di partenza.

Quanto alla cronaca, in campo l'undici composto da Magnifico, Atif, Erminio, Persichella, Tortosa, Cafagna, Bruno, Melega, Dinoia, Dell'Oglio, Patruno. Miglior impatto alla gara per i padroni di casa, ma al 16' è la Polisportiva Trani a passare in vantaggio con il penalty realizzato magistralmente da Patruno. L'Audace Ascoli Satriano pareggia subito i conti con la rete di Prencipe, in seguito ad una dormita generale difensiva dei tranesi: 1-1. Da qui in poi, non c'è storia: i biancazzurri trovano l'1-2 e successivamente anche l'1-3 con le firme di Atif e Bruno. Si va a riposo.

Nella seconda frazione non cambia lo spartito: prima Dinoia, seguito dalla doppietta di Bruno, portano il risultato sull'1-5. Al 68' il direttore di gara assegna un calcio di rigore all'Ascoli Satriano, respinge Magnifico che ipnotizza l'avversario. Nel finale la Polisportiva Trani dilaga con i gol di Imed Atif e Campanale. Termina 1-7.
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