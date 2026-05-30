Trani, il Centro Servizi per le Famiglie diventa Hub di Innovazione Sociale: confronto sul futuro del welfare

Una giornata dedicata al confronto, all'approfondimento e alla crescita professionale per costruire una nuova governance territoriale e rafforzare le competenze nel sistema del welfare. È questo l'obiettivo dell'iniziativa "Il Centro Servizi per le Famiglie – Hub di Innovazione Sociale", in programma venerdì 5 giugno 2026 a Trani, nella prestigiosa cornice di Palazzo San Giorgio.L'evento vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, esperti e professionisti del settore sociale, chiamati a condividere esperienze, pratiche e prospettive legate ai nuovi modelli di innovazione sociale e ai servizi alla persona.L'incontro rappresenterà un'importante occasione di dialogo aperto sulle sfide future del welfare territoriale, con l'obiettivo di costruire reti, sinergie e strumenti concreti per rispondere ai bisogni delle famiglie e della comunità.L'evento è accreditato per diverse figure professionali: per gli assistenti sociali sono previsti 4 crediti formativi e 2 crediti deontologici, mentre agli avvocati saranno riconosciuti 3 crediti formativi. Inoltre, sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti i presenti.La partecipazione è gratuita. Le iscrizioni sono aperte online al link: https://forms.gle/nystLqqebRzWTzqR8Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Family Lab Trani, in via Caposele 60, al numero 0883 011094.