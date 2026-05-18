Elezioni, variazione giornate di apertura uffici anagrafe e stato civile

Trani - lunedì 18 maggio 2026
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Si rende noto che in concomitanza con le consultazioni elettorali amministrative che avranno luogo il 24 e 25 maggio 2026 l'ufficio anagrafe (ad eccezione delle carte d'identità) e l'ufficio di stato civile (ad eccezione delle dichiarazioni di nascita e di morte) resteranno chiusi al pubblico nei giorni di lunedì 25 e martedì 26 maggio 2026, saranno regolarmente aperti da mercoledì 27 a venerdì 29 maggio 2026
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