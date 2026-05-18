Speciale elezioni 2026: il candidato sindaco Vito Branà ai microfoni di TraniViva

Social Video 10 minuti Vito Branà a TraniViva

La corsa verso il voto del 24 e 25 maggio entra ufficialmente nella sua ultima, decisiva settimana. A pochissimi giorni dall'apertura delle urne, la redazione di TraniViva ha ospitato nei propri studi Vito Branà, candidato alla carica di primo cittadino sostenuto dal Movimento 5 Stelle.Durante l'intervista, il candidato sindaco Branà ha tracciato la rotta amministrativa per i prossimi cinque anni, illustrando le priorità per lo sviluppo e il rilancio del territorio.Di seguito proponiamo la sua video intervista.Contenuto elettorale sponsorizzato