Speciale
Speciale elezioni 2026: il candidato sindaco Vito Branà ai microfoni di TraniViva
Supportato dal Movimento 5 Stelle, il candidato delinea le priorità amministrative
Trani - lunedì 18 maggio 2026 11.33
La corsa verso il voto del 24 e 25 maggio entra ufficialmente nella sua ultima, decisiva settimana. A pochissimi giorni dall'apertura delle urne, la redazione di TraniViva ha ospitato nei propri studi Vito Branà, candidato alla carica di primo cittadino sostenuto dal Movimento 5 Stelle.
Durante l'intervista, il candidato sindaco Branà ha tracciato la rotta amministrativa per i prossimi cinque anni, illustrando le priorità per lo sviluppo e il rilancio del territorio.
Di seguito proponiamo la sua video intervista.
Contenuto elettorale sponsorizzato
Durante l'intervista, il candidato sindaco Branà ha tracciato la rotta amministrativa per i prossimi cinque anni, illustrando le priorità per lo sviluppo e il rilancio del territorio.
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Elezioni Amministrative 2026
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