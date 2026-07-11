Investimento lungomare
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Cronaca

Donna investita da uno scooter sul lungomare di Trani, trasportata in ospedale

Un sedicenne alla guida del mezzo che pare procedesse a velocità sostenuta

Trani - sabato 11 luglio 2026 6.01
Erano circa le 23.00 di ieri sera quando, sul lungomare di Trani, una donna è stata investita da uno scooter mentre stava attraversando la strada insieme al marito. Secondo le prime informazioni raccolte, il mezzo, condotto da un ragazzo di 16 anni, procedeva a velocità sostenuta quando ha travolto la donna. L'impatto ha richiesto l'immediato intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure alla donna prima di trasferirla, in codice verde, all'ospedale di Bisceglie per gli accertamenti e le cure del caso. Fortunatamente le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione. Per i rilievi e la ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato, che stanno acquisendo tutti gli elementi utili per chiarire le responsabilità dell'accaduto.
Trani Incidente Lungomare
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