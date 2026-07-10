Speciale
Palazzo delle arti Beltrani, a Trani per "Jazz a Corte" la sorprendente metamorfosi della star internazionale Neja
Dalle hit da ballare al ritorno alle origini con “Close to you": una preziosa gemma musicale in esclusiva per il prestigioso centro culturale tranese
Trani - venerdì 10 luglio 2026 9.54 Comunicato Stampa
L'ottava edizione di Jazz a Corte prosegue la sua programmazione di altissimo profilo, consolidando la vocazione della rassegna nel tracciare percorsi sonori mai banali per i cultori del genere e per gli amanti della grande musica. Domenica 19 luglio 2026, alle ore 21:00 (porta ore 20:30), la splendida Corte "Davide Santorsola" di Palazzo delle Arti Beltrani a Trani sarà il teatro di una serata concepita per svelare l'affascinante maturità artistica di una stella internazionale, Neja, in una veste completamente inedita che per lei rappresenta, in realtà, il più intimo e autentico "ritorno a casa".
L'evento è una vera e propria chicca esclusiva nel già ricco cartellone del Centro Culturale Polifunzionale della Città di Trani, un autentico fiore all'occhiello che Palazzo Beltrani offre al suo pubblico, confermandosi ancora una volta come un eccezionale e raffinato catalizzatore di anteprime culturali e progetti artistici unici sul territorio.
Nota al grande pubblico con lo pseudonimo di Neja, la cantautrice piemontese Agnese Cacciola ha raggiunto il picco della fama mondiale a cavallo tra la fine dei novanta e l'inizio dei duemila, diventando una vera e propria icona della musica dance ed eurodance, capace di vendere circa 4 milioni di copie in tutto il mondo. Brani straordinari come il singolo di debutto "Restless" e il successivo "Shock", entrambi usciti nel 1998, hanno dominato le classifiche radiofoniche conquistando i primi posti in tutta Europa. L'anno d'oro si è poi completato nel 1999 con il trionfo del singolo "The Game", con cui l'artista ha vinto "Un disco per l'estate", diventando al contempo protagonista assoluta del Festivalbar e intraprendendo un memorabile tour promozionale di grande successo in Giappone. Quelle tracce non erano semplicemente delle hit; erano la colonna sonora di una generazione, capaci di scalare le vette mondiali grazie a un'arma segreta che poche altre produzioni dell'epoca potevano vantare: una voce straordinaria, potente, black, nettamente superiore agli standard dell'eurodance.
Ma se il grande pubblico la associa inevitabilmente ai ritmi dei festival anni '90 e alle hit da discoteca – tanto che nel 2024 Neja ha celebrato la sua gloriosa carriera, pubblicando una speciale ristampa in vinile proprio di "Restless" –, la sua storia artistica affonda le sue radici in un terreno musicale apparentemente distante. Prima ancora di scalare le classifiche dance, la sua formazione musicale ha preso le mosse proprio dallo studio del pianoforte, del canto del jazz e del gospel.
Questa nuova e affascinante metamorfosi che la rassegna Jazz a Corte si appresta a svelare in "Close to you", non è quindi un semplice esperimento, bensì il coronamento di un bisogno profondo di riabbracciare quella passione iniziale. Chi ha ballato i suoi successi nei club di tutta Europa ritroverà intatta quella qualità vocale e quella timbrica inconfondibile che l'hanno sempre contraddistinta. Dimenticate i synth e i ritmi in quattro quarti. Questa volta la regina della dance si mette a nudo per congiungersi con il suo passato, affrontando un repertorio di rara bellezza in cui la sua voce magnetica riemerge ancora più ricca di sfumature, trasformandosi in un puro strumento narrativo capace di dialogare con i musicisti tra improvvisazione e atmosfere avvolgenti.
Il progetto live nasce da una felice e longeva collaborazione professionale avviata nel 2013 con l'apprezzato armonicista palermitano Giuseppe Milici in occasione del disco "Neja-vu", l'album che ha segnato il fulcro della sua svolta acustica e in cui la cantante ha reinterpretato grandi classici del pop, del rock e della stessa dance in chiave jazz e lounge. Da quell'incontro è germogliato lo spettacolo che oggi unisce perfettamente le due anime dell'artista. Per questa straordinaria gemma che brillerà in esclusiva sul palco di Palazzo Beltrani, la formazione sarà arricchita da una sezione ritmica d'eccellenza che vede, assieme al maestro Milici, Paolo Luiso al pianoforte e tastiere, Filippo De Salvo al basso e Saverio Petruzzellis alla batteria.
Il programma della serata rappresenta un perfetto ed equilibrato ponte tra passato e presente. Milici ha cucito su misura arrangiamenti originali, offrendo al pubblico l'emozione di riscoprire brani cult sotto una luce totalmente inedita. L'ensemble omaggerà la storia della musica attraverso le monumentali composizioni di Burt Bacharach come "Raindrops Keep Falling On My Head", "Close To You" e "The Look Of Love", fino a toccare pietre miliari come "Gonna Fly Now" (dal celeberrimo tema del film Rocky), una sofisticata e sorprendente versione di "I Will Survive", recentemente registrata dalla cantante proprio insieme a Milici. E ancora brani di Ennio Morricone, Stevie Wonder, Nina Simone e tanti altri. Neja, pienamente attiva nell'industria musicale tra nuovi brani e set acustici, oggi è pronta a dimostrare di essere tornata a casa come una grandissima e matura interprete.
Per l'ottava edizione di Jazz a Corte, si tratta di un altro colpo di altissimo profilo. Dopo il successo dei precedenti appuntamenti, la rassegna tranese si conferma uno spazio di ricerca e di eccellenza, che offre al pubblico un'esperienza suggestiva e un contatto diretto con artisti capaci di sfidare i generi musicali nel nome della pura bellezza interpretativa.
La stagione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani è realizzata da Delle Arti Odv Ets con il sostegno della Città di Trani, il patrocinio gratuito della Rete Musei di Puglia ed in collaborazione con prestigiosi partner del territorio (tra cui i Conservatori "Niccolò Piccinni" di Bari e "Nino Rota" di Monopoli).
I biglietti (poltronissima numerata 25,00 euro – poltronissima numerata soci partner 20,00. Posto unico non numerato 20,00 euro – posto unico non numerato soci partner 15,00) per l'evento di domenica 19 luglio "Close to you" sono disponibili presso il botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica dalle ore 16:00 alle ore 21:00, ad eccezione del lunedì), in via Beltrani 51 a Trani, oppure online tramite il circuito Vivaticket, con possibilità di pagamento tramite Carta Docente. Per maggiori informazioni e modalità di prenotazione è possibile contattare i canali ufficiali tramite il sito web ufficiale www.palazzodelleartibeltrani.it o i recapiti di riferimento della struttura (tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it).
I biglietti per i singoli eventi della X Stagione Artistica di Palazzo delle Arti Beltrani, oltre che al botteghino, sono disponibili anche sul circuito Vivaticket alla pagina dedicata a Palazzo delle Arti Beltrani.
Altra possibilità per la prenotazione è rappresentata dal numero di whatsApp +39 3923892767, provvisto del catalogo con tutti gli spettacoli da scegliere e opzionare, poi sarà la segreteria a richiamare per la conferma. Il programma è generoso e mantiene la promessa di essere un importante e insostituibile volano per l'appeal turistico della bellissima città sul mare.
La brochure di tutti gli appuntamenti della stagione artistica 2026 di Palazzo delle Arti Beltrani è visionabile o scaricabile direttamente qui.
Info Palazzo delle Arti Beltrani tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it
L'evento è una vera e propria chicca esclusiva nel già ricco cartellone del Centro Culturale Polifunzionale della Città di Trani, un autentico fiore all'occhiello che Palazzo Beltrani offre al suo pubblico, confermandosi ancora una volta come un eccezionale e raffinato catalizzatore di anteprime culturali e progetti artistici unici sul territorio.
Nota al grande pubblico con lo pseudonimo di Neja, la cantautrice piemontese Agnese Cacciola ha raggiunto il picco della fama mondiale a cavallo tra la fine dei novanta e l'inizio dei duemila, diventando una vera e propria icona della musica dance ed eurodance, capace di vendere circa 4 milioni di copie in tutto il mondo. Brani straordinari come il singolo di debutto "Restless" e il successivo "Shock", entrambi usciti nel 1998, hanno dominato le classifiche radiofoniche conquistando i primi posti in tutta Europa. L'anno d'oro si è poi completato nel 1999 con il trionfo del singolo "The Game", con cui l'artista ha vinto "Un disco per l'estate", diventando al contempo protagonista assoluta del Festivalbar e intraprendendo un memorabile tour promozionale di grande successo in Giappone. Quelle tracce non erano semplicemente delle hit; erano la colonna sonora di una generazione, capaci di scalare le vette mondiali grazie a un'arma segreta che poche altre produzioni dell'epoca potevano vantare: una voce straordinaria, potente, black, nettamente superiore agli standard dell'eurodance.
Ma se il grande pubblico la associa inevitabilmente ai ritmi dei festival anni '90 e alle hit da discoteca – tanto che nel 2024 Neja ha celebrato la sua gloriosa carriera, pubblicando una speciale ristampa in vinile proprio di "Restless" –, la sua storia artistica affonda le sue radici in un terreno musicale apparentemente distante. Prima ancora di scalare le classifiche dance, la sua formazione musicale ha preso le mosse proprio dallo studio del pianoforte, del canto del jazz e del gospel.
Questa nuova e affascinante metamorfosi che la rassegna Jazz a Corte si appresta a svelare in "Close to you", non è quindi un semplice esperimento, bensì il coronamento di un bisogno profondo di riabbracciare quella passione iniziale. Chi ha ballato i suoi successi nei club di tutta Europa ritroverà intatta quella qualità vocale e quella timbrica inconfondibile che l'hanno sempre contraddistinta. Dimenticate i synth e i ritmi in quattro quarti. Questa volta la regina della dance si mette a nudo per congiungersi con il suo passato, affrontando un repertorio di rara bellezza in cui la sua voce magnetica riemerge ancora più ricca di sfumature, trasformandosi in un puro strumento narrativo capace di dialogare con i musicisti tra improvvisazione e atmosfere avvolgenti.
Il progetto live nasce da una felice e longeva collaborazione professionale avviata nel 2013 con l'apprezzato armonicista palermitano Giuseppe Milici in occasione del disco "Neja-vu", l'album che ha segnato il fulcro della sua svolta acustica e in cui la cantante ha reinterpretato grandi classici del pop, del rock e della stessa dance in chiave jazz e lounge. Da quell'incontro è germogliato lo spettacolo che oggi unisce perfettamente le due anime dell'artista. Per questa straordinaria gemma che brillerà in esclusiva sul palco di Palazzo Beltrani, la formazione sarà arricchita da una sezione ritmica d'eccellenza che vede, assieme al maestro Milici, Paolo Luiso al pianoforte e tastiere, Filippo De Salvo al basso e Saverio Petruzzellis alla batteria.
Il programma della serata rappresenta un perfetto ed equilibrato ponte tra passato e presente. Milici ha cucito su misura arrangiamenti originali, offrendo al pubblico l'emozione di riscoprire brani cult sotto una luce totalmente inedita. L'ensemble omaggerà la storia della musica attraverso le monumentali composizioni di Burt Bacharach come "Raindrops Keep Falling On My Head", "Close To You" e "The Look Of Love", fino a toccare pietre miliari come "Gonna Fly Now" (dal celeberrimo tema del film Rocky), una sofisticata e sorprendente versione di "I Will Survive", recentemente registrata dalla cantante proprio insieme a Milici. E ancora brani di Ennio Morricone, Stevie Wonder, Nina Simone e tanti altri. Neja, pienamente attiva nell'industria musicale tra nuovi brani e set acustici, oggi è pronta a dimostrare di essere tornata a casa come una grandissima e matura interprete.
Per l'ottava edizione di Jazz a Corte, si tratta di un altro colpo di altissimo profilo. Dopo il successo dei precedenti appuntamenti, la rassegna tranese si conferma uno spazio di ricerca e di eccellenza, che offre al pubblico un'esperienza suggestiva e un contatto diretto con artisti capaci di sfidare i generi musicali nel nome della pura bellezza interpretativa.
La stagione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani è realizzata da Delle Arti Odv Ets con il sostegno della Città di Trani, il patrocinio gratuito della Rete Musei di Puglia ed in collaborazione con prestigiosi partner del territorio (tra cui i Conservatori "Niccolò Piccinni" di Bari e "Nino Rota" di Monopoli).
I biglietti (poltronissima numerata 25,00 euro – poltronissima numerata soci partner 20,00. Posto unico non numerato 20,00 euro – posto unico non numerato soci partner 15,00) per l'evento di domenica 19 luglio "Close to you" sono disponibili presso il botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica dalle ore 16:00 alle ore 21:00, ad eccezione del lunedì), in via Beltrani 51 a Trani, oppure online tramite il circuito Vivaticket, con possibilità di pagamento tramite Carta Docente. Per maggiori informazioni e modalità di prenotazione è possibile contattare i canali ufficiali tramite il sito web ufficiale www.palazzodelleartibeltrani.it o i recapiti di riferimento della struttura (tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it).
I biglietti per i singoli eventi della X Stagione Artistica di Palazzo delle Arti Beltrani, oltre che al botteghino, sono disponibili anche sul circuito Vivaticket alla pagina dedicata a Palazzo delle Arti Beltrani.
Altra possibilità per la prenotazione è rappresentata dal numero di whatsApp +39 3923892767, provvisto del catalogo con tutti gli spettacoli da scegliere e opzionare, poi sarà la segreteria a richiamare per la conferma. Il programma è generoso e mantiene la promessa di essere un importante e insostituibile volano per l'appeal turistico della bellissima città sul mare.
La brochure di tutti gli appuntamenti della stagione artistica 2026 di Palazzo delle Arti Beltrani è visionabile o scaricabile direttamente qui.
Info Palazzo delle Arti Beltrani tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it