Se l'Intelligenza Artificiale riscopre il Classico: a Palazzo Beltrani la tappa conclusiva di "Contaminazioni"

Sergio Azzellino. Barese di nascita (classe 1966) ma formatosi alla Scuola Politecnica di Design a Milano, Sergio Azzellino vanta oltre vent'anni di esperienza internazionale come industrial e interior designer. Ha collaborato a Milano con maestri del calibro di Thun e Cibic, per poi trasferirsi all'estero lavorando in Svizzera, Stati Uniti, Medio Oriente e Cina. Il suo portfolio spazia dall'arredamento a complessi apparecchi biotecnologici. Nel 2020 è rientrato in Puglia, aprendo a Canosa il suo studio all'interno di una suggestiva cantina di epoca romana, oggi galleria privata (Art Cave.it).

Che cosa resta del "Classico" nella società dei manga, degli algoritmi e dell'Intelligenza Artificiale? È da questo affascinante interrogativo che prende il via, la mostra itinerante di, patrocinata e finanziata dalla Regione Puglia (Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio - Polo Biblio-Museale BAT) in collaborazione con il Consorzio Puglia Culture:«Avendo vissuto all'estero, ho sperimentato l'esigenza di essere sempre efficace, a volte non sempre un bene. Essendo rientrato nella mia terra ho voluto adattarla al mio modo di essere, un uomo dinamico, sempre in movimento, dando nuova vita a ciò che sembrava appartenere soltanto al passato, rispolverando e rinnovando l'antico attraverso forme e linguaggi contemporanei», racconta l'artista.Dopo un percorso di successo, l'esposizione giunge alla sua tappa conclusiva nella splendida cornice del Palazzo delle Arti Beltrani a Trani, hub culturale d'eccellenza e sede della Pinacoteca "Ivo Scaringi", dove rimarrà fruibile al pubblico da martedì 23 giugno a domenica 13 settembre 2026. L'apertura della mostra è stata preceduta da una conferenza inaugurale alla quale ha preso parte il neo sindaco di Trani,, la cui presenza ha testimoniato l'attenzione dell'amministrazione comunale nei confronti della promozione culturale e della valorizzazione del patrimonio artistico cittadino.Un segnale significativo a sostegno di politiche locali che investono nella tutela delle arti, nella memoria storica e nell'innovazione, contribuendo a consolidare il ruolo di Trani quale punto di riferimento culturale e laboratorio di creatività capace di coniugare tradizione e futuro. Non si tratta di una semplice esposizione isolata: il progetto – curato da Sandro Sardella (Presidente della Cooperativa OmniArte.it e curatore del Museo dei Vescovi di Canosa, precedente tappa del tour) e Michela Cianti – vede le installazioni moderno-contemporanee dialogare direttamente con la storia.Le opere saranno infatti integrate all'interno delle sale che custodiscono le collezioni permanenti del Museo. Un'occasione unica per i visitatori, che con un solo percorso potranno immergersi in un suggestivo corto circuito temporale tra passato e presente. Il cuore della mostra è rappresentato dalle opere, dai pannelli artistici e dalle stampe 3D firmate dal designer Sergio Azzellino. L'artista riscopre e rivisita le forme archeologiche della produzione ceramica apula – come l'anfora pseudo-panatenaica, antico premio destinato agli atleti olimpici, e l'askòs della civiltà dauna – reinterpretando attraverso il linguaggio della contemporaneità.Grazie anche all'impiego dell'Intelligenza Artificiale e delle più avanzate tecnologie di modellazione e stampa 3D, il patrimonio antico viene trasformato in uno strumento di riflessione sul presente, affrontando temi di stringente attualità quali la guerra, la violenza di genere e il rapporto tra uomo, memoria e innovazione tecnologica. L'esposizione si distingue inoltre per una marcata sensibilità ambientale: la pannellatura esplicativa è interamente realizzata in cartone riciclato, mentre le opere sono prodotte utilizzando un polimero composto da plastiche organiche riciclabili, dimostrando come sostenibilità e ricerca artistica possano procedere di pari passo.Il progetto "Contaminazioni: Incursioni sul Classico" - Mostra d'arte moderno-contemporanea a cura di OmniArte.it-Servizi per la Cultura a.r.l., si avvale della curatela di Sandro Sardella (Presidente della Cooperativa OmniArte.it e curatore del Museo dei Vescovi di Canosa, lo spazio che ha già ospitato questa mostra itinerante) e Michela Cianti. Le opere, i pannelli artistici e le stampe 3D sono dell'artista Sergio Azzellino Designer.