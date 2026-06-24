Eventi e cultura
Se l'Intelligenza Artificiale riscopre il Classico: a Palazzo Beltrani la tappa conclusiva di "Contaminazioni"
Fino al 13 settembre 2026, Trani ospita la mostra itinerante di Sergio Azzellino. Un suggestivo viaggio tra archeologia apula, stampe 3D e intelligenza artificiale
Trani - mercoledì 24 giugno 2026 08.00
Che cosa resta del "Classico" nella società dei manga, degli algoritmi e dell'Intelligenza Artificiale? È da questo affascinante interrogativo che prende il via "Contaminazioni: Incursioni sul Classico", la mostra itinerante di Sergio Azzellino, patrocinata e finanziata dalla Regione Puglia (Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio - Polo Biblio-Museale BAT) in collaborazione con il Consorzio Puglia Culture:
«Avendo vissuto all'estero, ho sperimentato l'esigenza di essere sempre efficace, a volte non sempre un bene. Essendo rientrato nella mia terra ho voluto adattarla al mio modo di essere, un uomo dinamico, sempre in movimento, dando nuova vita a ciò che sembrava appartenere soltanto al passato, rispolverando e rinnovando l'antico attraverso forme e linguaggi contemporanei», racconta l'artista.
Dopo un percorso di successo, l'esposizione giunge alla sua tappa conclusiva nella splendida cornice del Palazzo delle Arti Beltrani a Trani, hub culturale d'eccellenza e sede della Pinacoteca "Ivo Scaringi", dove rimarrà fruibile al pubblico da martedì 23 giugno a domenica 13 settembre 2026. L'apertura della mostra è stata preceduta da una conferenza inaugurale alla quale ha preso parte il neo sindaco di Trani, Marco Galiano, la cui presenza ha testimoniato l'attenzione dell'amministrazione comunale nei confronti della promozione culturale e della valorizzazione del patrimonio artistico cittadino.
Un segnale significativo a sostegno di politiche locali che investono nella tutela delle arti, nella memoria storica e nell'innovazione, contribuendo a consolidare il ruolo di Trani quale punto di riferimento culturale e laboratorio di creatività capace di coniugare tradizione e futuro. Non si tratta di una semplice esposizione isolata: il progetto – curato da Sandro Sardella (Presidente della Cooperativa OmniArte.it e curatore del Museo dei Vescovi di Canosa, precedente tappa del tour) e Michela Cianti – vede le installazioni moderno-contemporanee dialogare direttamente con la storia.
Le opere saranno infatti integrate all'interno delle sale che custodiscono le collezioni permanenti del Museo. Un'occasione unica per i visitatori, che con un solo percorso potranno immergersi in un suggestivo corto circuito temporale tra passato e presente. Il cuore della mostra è rappresentato dalle opere, dai pannelli artistici e dalle stampe 3D firmate dal designer Sergio Azzellino. L'artista riscopre e rivisita le forme archeologiche della produzione ceramica apula – come l'anfora pseudo-panatenaica, antico premio destinato agli atleti olimpici, e l'askòs della civiltà dauna – reinterpretando attraverso il linguaggio della contemporaneità.
Grazie anche all'impiego dell'Intelligenza Artificiale e delle più avanzate tecnologie di modellazione e stampa 3D, il patrimonio antico viene trasformato in uno strumento di riflessione sul presente, affrontando temi di stringente attualità quali la guerra, la violenza di genere e il rapporto tra uomo, memoria e innovazione tecnologica. L'esposizione si distingue inoltre per una marcata sensibilità ambientale: la pannellatura esplicativa è interamente realizzata in cartone riciclato, mentre le opere sono prodotte utilizzando un polimero composto da plastiche organiche riciclabili, dimostrando come sostenibilità e ricerca artistica possano procedere di pari passo.
Il progetto "Contaminazioni: Incursioni sul Classico" - Mostra d'arte moderno-contemporanea a cura di OmniArte.it-Servizi per la Cultura a.r.l., si avvale della curatela di Sandro Sardella (Presidente della Cooperativa OmniArte.it e curatore del Museo dei Vescovi di Canosa, lo spazio che ha già ospitato questa mostra itinerante) e Michela Cianti. Le opere, i pannelli artistici e le stampe 3D sono dell'artista Sergio Azzellino Designer.
«Avendo vissuto all'estero, ho sperimentato l'esigenza di essere sempre efficace, a volte non sempre un bene. Essendo rientrato nella mia terra ho voluto adattarla al mio modo di essere, un uomo dinamico, sempre in movimento, dando nuova vita a ciò che sembrava appartenere soltanto al passato, rispolverando e rinnovando l'antico attraverso forme e linguaggi contemporanei», racconta l'artista.
Dopo un percorso di successo, l'esposizione giunge alla sua tappa conclusiva nella splendida cornice del Palazzo delle Arti Beltrani a Trani, hub culturale d'eccellenza e sede della Pinacoteca "Ivo Scaringi", dove rimarrà fruibile al pubblico da martedì 23 giugno a domenica 13 settembre 2026. L'apertura della mostra è stata preceduta da una conferenza inaugurale alla quale ha preso parte il neo sindaco di Trani, Marco Galiano, la cui presenza ha testimoniato l'attenzione dell'amministrazione comunale nei confronti della promozione culturale e della valorizzazione del patrimonio artistico cittadino.
Un segnale significativo a sostegno di politiche locali che investono nella tutela delle arti, nella memoria storica e nell'innovazione, contribuendo a consolidare il ruolo di Trani quale punto di riferimento culturale e laboratorio di creatività capace di coniugare tradizione e futuro. Non si tratta di una semplice esposizione isolata: il progetto – curato da Sandro Sardella (Presidente della Cooperativa OmniArte.it e curatore del Museo dei Vescovi di Canosa, precedente tappa del tour) e Michela Cianti – vede le installazioni moderno-contemporanee dialogare direttamente con la storia.
Le opere saranno infatti integrate all'interno delle sale che custodiscono le collezioni permanenti del Museo. Un'occasione unica per i visitatori, che con un solo percorso potranno immergersi in un suggestivo corto circuito temporale tra passato e presente. Il cuore della mostra è rappresentato dalle opere, dai pannelli artistici e dalle stampe 3D firmate dal designer Sergio Azzellino. L'artista riscopre e rivisita le forme archeologiche della produzione ceramica apula – come l'anfora pseudo-panatenaica, antico premio destinato agli atleti olimpici, e l'askòs della civiltà dauna – reinterpretando attraverso il linguaggio della contemporaneità.
Grazie anche all'impiego dell'Intelligenza Artificiale e delle più avanzate tecnologie di modellazione e stampa 3D, il patrimonio antico viene trasformato in uno strumento di riflessione sul presente, affrontando temi di stringente attualità quali la guerra, la violenza di genere e il rapporto tra uomo, memoria e innovazione tecnologica. L'esposizione si distingue inoltre per una marcata sensibilità ambientale: la pannellatura esplicativa è interamente realizzata in cartone riciclato, mentre le opere sono prodotte utilizzando un polimero composto da plastiche organiche riciclabili, dimostrando come sostenibilità e ricerca artistica possano procedere di pari passo.
Il progetto "Contaminazioni: Incursioni sul Classico" - Mostra d'arte moderno-contemporanea a cura di OmniArte.it-Servizi per la Cultura a.r.l., si avvale della curatela di Sandro Sardella (Presidente della Cooperativa OmniArte.it e curatore del Museo dei Vescovi di Canosa, lo spazio che ha già ospitato questa mostra itinerante) e Michela Cianti. Le opere, i pannelli artistici e le stampe 3D sono dell'artista Sergio Azzellino Designer.
- Sergio Azzellino. Barese di nascita (classe 1966) ma formatosi alla Scuola Politecnica di Design a Milano, Sergio Azzellino vanta oltre vent'anni di esperienza internazionale come industrial e interior designer. Ha collaborato a Milano con maestri del calibro di Thun e Cibic, per poi trasferirsi all'estero lavorando in Svizzera, Stati Uniti, Medio Oriente e Cina. Il suo portfolio spazia dall'arredamento a complessi apparecchi biotecnologici. Nel 2020 è rientrato in Puglia, aprendo a Canosa il suo studio all'interno di una suggestiva cantina di epoca romana, oggi galleria privata (Art Cave.it).