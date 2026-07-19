Dalle hit da discoteca all'eleganza del jazz: stasera la meravigliosa metamorfosi di Neja a Palazzo Beltrani

Orari: Apertura porte ore 20:30, inizio concerto ore 21:00.

Prezzi: Poltronissima numerata € 25,00 (€ 20,00 soci partner) / Posto unico non numerato € 20,00 (€ 15,00 soci partner). Acquistabili anche con Carta Docente.

Vendita: Disponibili al botteghino di Palazzo Beltrani stasera stessa, online sul circuito Vivaticket o prenotabili via WhatsApp al numero +39 392 3892767.

Dimenticate i campionatori, i sintetizzatori e i ritmi in quattro quarti che hanno fatto ballare una generazione. Stasera, domenica 19 luglio 2026, la splendida Corte "Davide Santorsola" di Palazzo delle Arti Beltrani a Trani si prepara a ospitare una metamorfosi artistica straordinaria ed esclusiva. Alle ore 21:00 (apertura porte alle 20:30), i riflettori si accenderanno su Neja, pseudonimo di Agnese Cacciola, icona mondiale della musica dance anni '90 e 2000 da 4 milioni di copie vendute (grazie a hit leggendarie come Restless e Shock).Con lo spettacolo "Close to you", l'artista piemontese compie un intimo e autentico "ritorno a casa". Prima di scalare le classifiche pop, la sua formazione ha infatti radici profonde nello studio del pianoforte, del jazz e del gospel. Stasera la sua celebre voce black, potente e ricca di sfumature si spoglierà di ogni sovrastruttura per farsi puro strumento narrativo. Il progetto live nasce dalla storica collaborazione avviata nel 2013 con il noto armonicista palermitano Giuseppe Milici per l'album Neja-vu. Sul palco tranese, l'ensemble sarà arricchito da una sezione ritmica d'eccellenza: Paolo Luiso al pianoforte, Filippo De Salvo al basso e Saverio Petruzzellis alla batteria.Il programma della serata sarà un raffinato viaggio tra passato e presente, con arrangiamenti originali cuciti su misura da Milici. In scaletta, le monumentali composizioni di Burt Bacharach (come Close To You e The Look Of Love), omaggi a Ennio Morricone, Stevie Wonder e Nina Simone, fino a una sofisticata versione jazz di I Will Survive. Un appuntamento di altissimo profilo che conferma la rassegna Jazz a Corte, prodotta da Delle Arti Odv Ets con il sostegno della Città di Trani, come uno dei principali poli di ricerca e attrazione turistico-culturale del territorio.