Giudice di Pace di Trani, gli avvocati proclamano lo stato di agitazione: «Giustizia al collasso»

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani ha proclamato lo stato di agitazione dell'Avvocatura del Circondario del Tribunale di Trani per denunciare le gravi criticità che interessano l'Ufficio del Giudice di Pace di Trani. La decisione è stata assunta nel corso della seduta del 9 luglio 2026, con l'obiettivo di richiamare l'attenzione delle istituzioni sulla cronica carenza di personale e sulle ripercussioni che questa situazione avrebbe sull'efficienza della giustizia e sul diritto dei cittadini a ottenere risposte in tempi ragionevoli.Nel documento approvato dal Consiglio si ricorda come le problematiche fossero già state segnalate nel maggio 2023 al Ministero della Giustizia e alla Presidenza del Tribunale di Trani. In quella circostanza era stata evidenziata la presenza di una pianta organica di 12 dipendenti, ridotta però, nei fatti, a un solo dipendente di ruolo, con il supporto temporaneo di personale applicato o distaccato da altri uffici.L'Ordine sottolinea inoltre che l'organico previsto risale a prima della riforma della geografia giudiziaria del 2012, quando il bacino di utenza dell'ufficio era di circa 60 mila abitanti. Dopo l'accorpamento degli uffici soppressi di Molfetta, Ruvo di Puglia (Terlizzi) e Minervino Murge (Spinazzola), il territorio servito è arrivato a oltre 250 mila abitanti, senza che vi fosse un corrispondente adeguamento delle risorse umane.Le criticità, si legge ancora nel verbale, erano già emerse durante un'ispezione ministeriale del 2017 e sono state nuovamente segnalate nel luglio 2025 nell'ambito del contributo fornito dal Consiglio sulle tabelle organizzative dell'Ufficio del Giudice di Pace per il quadriennio 2026-2029.Secondo il Consiglio dell'Ordine, nessun intervento strutturale sarebbe stato adottato dal Ministero della Giustizia per colmare le carenze. Attualmente l'ufficio può contare su due dipendenti di ruolo e tre unità in applicazione o distacco temporaneo, una situazione ritenuta insufficiente a garantire un servizio efficiente e rispettoso del principio della ragionevole durata del processo sancito dall'articolo 111 della Costituzione.Nel provvedimento viene inoltre richiamata la recente modifica normativa introdotta dal decreto-legge n. 100 del 12 giugno 2026, che consente al presidente del Tribunale di disporre l'applicazione temporanea di personale amministrativo tra Tribunale e Ufficio del Giudice di Pace dello stesso circondario per assicurarne il buon funzionamento.Per questo il Consiglio dell'Ordine chiede con urgenza l'adeguamento della pianta organica dell'Ufficio del Giudice di Pace di Trani, l'immediata assegnazione straordinaria di almeno quattro unità di personale di cancelleria in sovrannumero e l'invio di nuovi Giudici Onorari di Pace, portandone il numero da due ad almeno quattro, anche attraverso lo scorrimento delle graduatorie del bando GOP e VPO del 2023.L'Ordine degli Avvocati avverte infine che, in assenza di risposte concrete, si riserva di adottare ulteriori iniziative a tutela del corretto esercizio della giurisdizione, compresa la proclamazione dell'astensione dell'Avvocatura tranese dalle udienze civili e penali e dalle altre attività giudiziarie negli uffici del Circondario del Tribunale di Trani.