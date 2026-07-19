Tribunale
Tribunale
Attualità

Giudice di Pace di Trani, gli avvocati proclamano lo stato di agitazione: «Giustizia al collasso»

Il Consiglio dell'Ordine denuncia la cronica carenza di personale e chiede interventi urgenti al Ministero

Trani - domenica 19 luglio 2026
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani ha proclamato lo stato di agitazione dell'Avvocatura del Circondario del Tribunale di Trani per denunciare le gravi criticità che interessano l'Ufficio del Giudice di Pace di Trani. La decisione è stata assunta nel corso della seduta del 9 luglio 2026, con l'obiettivo di richiamare l'attenzione delle istituzioni sulla cronica carenza di personale e sulle ripercussioni che questa situazione avrebbe sull'efficienza della giustizia e sul diritto dei cittadini a ottenere risposte in tempi ragionevoli.
Nel documento approvato dal Consiglio si ricorda come le problematiche fossero già state segnalate nel maggio 2023 al Ministero della Giustizia e alla Presidenza del Tribunale di Trani. In quella circostanza era stata evidenziata la presenza di una pianta organica di 12 dipendenti, ridotta però, nei fatti, a un solo dipendente di ruolo, con il supporto temporaneo di personale applicato o distaccato da altri uffici.
L'Ordine sottolinea inoltre che l'organico previsto risale a prima della riforma della geografia giudiziaria del 2012, quando il bacino di utenza dell'ufficio era di circa 60 mila abitanti. Dopo l'accorpamento degli uffici soppressi di Molfetta, Ruvo di Puglia (Terlizzi) e Minervino Murge (Spinazzola), il territorio servito è arrivato a oltre 250 mila abitanti, senza che vi fosse un corrispondente adeguamento delle risorse umane.
Le criticità, si legge ancora nel verbale, erano già emerse durante un'ispezione ministeriale del 2017 e sono state nuovamente segnalate nel luglio 2025 nell'ambito del contributo fornito dal Consiglio sulle tabelle organizzative dell'Ufficio del Giudice di Pace per il quadriennio 2026-2029.
Secondo il Consiglio dell'Ordine, nessun intervento strutturale sarebbe stato adottato dal Ministero della Giustizia per colmare le carenze. Attualmente l'ufficio può contare su due dipendenti di ruolo e tre unità in applicazione o distacco temporaneo, una situazione ritenuta insufficiente a garantire un servizio efficiente e rispettoso del principio della ragionevole durata del processo sancito dall'articolo 111 della Costituzione.
Nel provvedimento viene inoltre richiamata la recente modifica normativa introdotta dal decreto-legge n. 100 del 12 giugno 2026, che consente al presidente del Tribunale di disporre l'applicazione temporanea di personale amministrativo tra Tribunale e Ufficio del Giudice di Pace dello stesso circondario per assicurarne il buon funzionamento.
Per questo il Consiglio dell'Ordine chiede con urgenza l'adeguamento della pianta organica dell'Ufficio del Giudice di Pace di Trani, l'immediata assegnazione straordinaria di almeno quattro unità di personale di cancelleria in sovrannumero e l'invio di nuovi Giudici Onorari di Pace, portandone il numero da due ad almeno quattro, anche attraverso lo scorrimento delle graduatorie del bando GOP e VPO del 2023.
L'Ordine degli Avvocati avverte infine che, in assenza di risposte concrete, si riserva di adottare ulteriori iniziative a tutela del corretto esercizio della giurisdizione, compresa la proclamazione dell'astensione dell'Avvocatura tranese dalle udienze civili e penali e dalle altre attività giudiziarie negli uffici del Circondario del Tribunale di Trani.
  • Avvocati di Trani
Altri contenuti a tema
Rinnovati gli organi direttivi dell'Associazione Nazionale degli Avvocati sezione Trani Associazioni ed Ordini Professionali Rinnovati gli organi direttivi dell'Associazione Nazionale degli Avvocati sezione Trani Vicepresidente il tranese Fabrizio Sotero
ANAI Trani rinnova le cariche sociali per il 2026 Associazioni ed Ordini Professionali ANAI Trani rinnova le cariche sociali per il 2026 Nuovi ingressi nell’ufficio di presidenza e conferme alla guida dell’associazione
Elezione dei delegati al Congresso Nazionale Forense: gli eletti Elezione dei delegati al Congresso Nazionale Forense: gli eletti Le votazioni nei giorni scorsi nella Biblioteca storica degli Avvocati
Al via il nuovo corso per difensori d’ufficio promosso dall’Ordine degli Avvocati di Trani Al via il nuovo corso per difensori d’ufficio promosso dall’Ordine degli Avvocati di Trani Formazione specialistica per avvocati e praticanti: lezioni affidate a magistrati, docenti e penalisti di rilievo. Iscrizioni già aperte via email
1 La Regione Puglia rafforza il Collegio degli Esperti, da Trani l'avv. Sebastiano De Feudis nominato nuovo componente Speciale La Regione Puglia rafforza il Collegio degli Esperti, da Trani l'avv. Sebastiano De Feudis nominato nuovo componente Un professionista di spicco per contratti pubblici e responsabilità sanitaria, a supporto delle decisioni presidenziali
Giustizia e Politica: riflessioni sul garantismo penale con il Prof. Luigi Ferrajoli Eventi e cultura Giustizia e Politica: riflessioni sul garantismo penale con il Prof. Luigi Ferrajoli Un incontro sulla crisi del garantismo penale e la sua rifondazione, con la partecipazione di esperti del settore, tra cui il Prof. Giuseppe Losappio e l'Avv. Gianluca Ruggiero
Rinnovata la convenzione tra Fondazione Archeologica Canosina e Tribunale di Trani: al via nuove iniziative di lavoro di pubblica utilità Vita di città Rinnovata la convenzione tra Fondazione Archeologica Canosina e Tribunale di Trani: al via nuove iniziative di lavoro di pubblica utilità Il 14 febbraio, conferenza stampa per illustrare i risultati e le novità dell'accordo che permette l'integrazione sociale degli imputati attraverso il recupero delle aree archeologiche
Inchiesta Zero Titoli, il legale di Lucia Catalano: «A subire una colossale truffa è stata proprio la mia assistita» Cronaca Inchiesta Zero Titoli, il legale di Lucia Catalano: «A subire una colossale truffa è stata proprio la mia assistita» La donna è accusata di associazione per delinquere in concorso con la famiglia Modaffari
Trani | Mons. Leonardo D’Ascenzo: "Comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma prendersi cura delle persone "
19 luglio 2026 Trani | Mons. Leonardo D’Ascenzo:"Comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma prendersi cura delle persone"
Trani - Consiglio Comunale | E' già scontro sulle nomine: la maggioranza respinge la “linea della trasparenza” di Marinaro e Loconte
18 luglio 2026 Trani - Consiglio Comunale | E' già scontro sulle nomine: la maggioranza respinge la “linea della trasparenza” di Marinaro e Loconte
Nessun Dorma 2026 | Sulle onde dell’Adriatico il Duo Alborada accorda il respiro del mare
18 luglio 2026 Nessun Dorma 2026 | Sulle onde dell’Adriatico il Duo Alborada accorda il respiro del mare
Questa sera i premi della XVIII edizione del Festival il Giullare
18 luglio 2026 Questa sera i premi della XVIII edizione del Festival il Giullare
Fraternità San Pio X replica alla Diocesi: «Presentato ricorso contro il decreto di scomunica»
18 luglio 2026 Fraternità San Pio X replica alla Diocesi: «Presentato ricorso contro il decreto di scomunica»
Cittadinanza attiva | Emergenza caldo a Trani: "Subito rifugi climatici, bar amici del fresco e una casa dell'acqua in centro "
18 luglio 2026 Cittadinanza attiva | Emergenza caldo a Trani: "Subito rifugi climatici, bar amici del fresco e una casa dell'acqua in centro"
Studentessa tranese porta Trani in Cina: tesi di laurea dedicata alla promozione turistica del territorio
18 luglio 2026 Studentessa tranese porta Trani in Cina: tesi di laurea dedicata alla promozione turistica del territorio
I Dialoghi di Trani in Senato per celebrare 25 anni di impegno per la cultura in Puglia e nel mondo
18 luglio 2026 I Dialoghi di Trani in Senato per celebrare 25 anni di impegno per la cultura in Puglia e nel mondo
La magia si ripete, ma l’alba è sempre nuova: l'abbraccio di "Nessun dorma " sul mare di Trani
18 luglio 2026 La magia si ripete, ma l’alba è sempre nuova: l'abbraccio di "Nessun dorma" sul mare di Trani
I ragazzi del Trani Autism Friendly entrano nello staff del Lido Matinelle
18 luglio 2026 I ragazzi del Trani Autism Friendly entrano nello staff del Lido Matinelle
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.