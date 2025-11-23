ANAI Trani
ANAI Trani
Associazioni

ANAI Trani rinnova le cariche sociali per il 2026

Nuovi ingressi nell’ufficio di presidenza e conferme alla guida dell’associazione

Trani - domenica 23 novembre 2025 8.11 Comunicato Stampa
La Sezione di Trani di ANAI, in vista dell'anno sociale 2026, al fine di offrire a tutta l'avvocatura un importante contributo in termini formativi, di approfondimento, di difesa degli interessi della categoria, di tutela dei principi di giustizia, a seguito di assemblea degli iscritti, ha deciso di operare alcuni avvicendamenti.

Il Direttivo:
  • Presidente - Avv. Elisabetta Mastrototaro (Bisceglie) - riconfermata
  • Vicepresidente - Avv. Alessandra Inchingolo (Andria) - riconfermata
  • Tesoriere - Avv. Fabrizio Sotero (Trani) - nuovo ingresso
  • Segretaria - Avv. Angela Monterisi (Barletta) - nuovo ingresso
Il Comitato Scientifico
  • Presidente - Avv. Olga Mascolo (Barletta)
  • Componente - Avv. Nicola Zecchillo (Trani)
  • Componente - Avv. Valentina Gesmundo (Terlizzi)
  • Componente - Avv. Dario Galantino (Bisceglie)
  • Presidente Onorario - Avv. Marianna Tiziana Belsito (Molfetta).
  • Avvocati di Trani
Altri contenuti a tema
Elezione dei delegati al Congresso Nazionale Forense: gli eletti Attualità Elezione dei delegati al Congresso Nazionale Forense: gli eletti Le votazioni nei giorni scorsi nella Biblioteca storica degli Avvocati
Al via il nuovo corso per difensori d’ufficio promosso dall’Ordine degli Avvocati di Trani Attualità Al via il nuovo corso per difensori d’ufficio promosso dall’Ordine degli Avvocati di Trani Formazione specialistica per avvocati e praticanti: lezioni affidate a magistrati, docenti e penalisti di rilievo. Iscrizioni già aperte via email
1 La Regione Puglia rafforza il Collegio degli Esperti, da Trani l'avv. Sebastiano De Feudis nominato nuovo componente Speciale La Regione Puglia rafforza il Collegio degli Esperti, da Trani l'avv. Sebastiano De Feudis nominato nuovo componente Un professionista di spicco per contratti pubblici e responsabilità sanitaria, a supporto delle decisioni presidenziali
Giustizia e Politica: riflessioni sul garantismo penale con il Prof. Luigi Ferrajoli Eventi e cultura Giustizia e Politica: riflessioni sul garantismo penale con il Prof. Luigi Ferrajoli Un incontro sulla crisi del garantismo penale e la sua rifondazione, con la partecipazione di esperti del settore, tra cui il Prof. Giuseppe Losappio e l'Avv. Gianluca Ruggiero
Rinnovata la convenzione tra Fondazione Archeologica Canosina e Tribunale di Trani: al via nuove iniziative di lavoro di pubblica utilità Vita di città Rinnovata la convenzione tra Fondazione Archeologica Canosina e Tribunale di Trani: al via nuove iniziative di lavoro di pubblica utilità Il 14 febbraio, conferenza stampa per illustrare i risultati e le novità dell'accordo che permette l'integrazione sociale degli imputati attraverso il recupero delle aree archeologiche
Inchiesta Zero Titoli, il legale di Lucia Catalano: «A subire una colossale truffa è stata proprio la mia assistita» Cronaca Inchiesta Zero Titoli, il legale di Lucia Catalano: «A subire una colossale truffa è stata proprio la mia assistita» La donna è accusata di associazione per delinquere in concorso con la famiglia Modaffari
Richiesta di rinvio a giudizio per Barbara Mastrapasqua, il difensore: «Estranea ai fatti che le vengono contestati» Politica Richiesta di rinvio a giudizio per Barbara Mastrapasqua, il difensore: «Estranea ai fatti che le vengono contestati» Per l'avvocato sono ancora tanti i dubbi in merito alla singole posizioni degli indagati da chiarire in sede di giudizio
Conferite le toghe d'oro e di platino agli avvocati del foro di Trani Attualità Conferite le toghe d'oro e di platino agli avvocati del foro di Trani Tra gli insigniti i presidenti emeriti, gli avvocati Giorgino e Operamolla con sessant'anni di professione
Dal dialetto al dramma storico: Il Teatro Mimesis a Trani riapre con tre spettacoli fino a dicembre
23 novembre 2025 Dal dialetto al dramma storico: Il Teatro Mimesis a Trani riapre con tre spettacoli fino a dicembre
“Lo Stile Pugliese – Emozioni da Raccontare”: mostra sulla moda e sul matrimonio a Trani
23 novembre 2025 “Lo Stile Pugliese – Emozioni da Raccontare”: mostra sulla moda e sul matrimonio a Trani
Ritorno della 'Dolce Vita' a Trani: "La Lampara " si prepara a rinascere
23 novembre 2025 Ritorno della 'Dolce Vita' a Trani: "La Lampara" si prepara a rinascere
Trani medievale, al Castello Svevo arriva "Federico II e il sogno della conoscenza "
23 novembre 2025 Trani medievale, al Castello Svevo arriva "Federico II e il sogno della conoscenza"
Ottica Vista Bene: 10 anni di qualità, cura e impegno per la città
22 novembre 2025 Ottica Vista Bene: 10 anni di qualità, cura e impegno per la città
“Nereidi”: le sorelle Plano a Palazzo “Discanno”
22 novembre 2025 “Nereidi”: le sorelle Plano a Palazzo “Discanno”
Elezioni Regionali 2025: vademecum per il voto a Trani
22 novembre 2025 Elezioni Regionali 2025: vademecum per il voto a Trani
Si ribalta sulla provinciale tra Andria e Bisceglie, sul posto la Polizia locale
22 novembre 2025 Si ribalta sulla provinciale tra Andria e Bisceglie, sul posto la Polizia locale
"Chissà se lo sai "...l'ultima volta a Trani di Ornella Vanoni nel 2022, scompare un'icona della musica italiana
22 novembre 2025 "Chissà se lo sai"...l'ultima volta a Trani di Ornella Vanoni nel 2022, scompare un'icona della musica italiana
Adriatica Trani: domenica trasferta a Sammichele per la settima giornata
22 novembre 2025 Adriatica Trani: domenica trasferta a Sammichele per la settima giornata
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.