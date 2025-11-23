Associazioni
ANAI Trani rinnova le cariche sociali per il 2026
Nuovi ingressi nell’ufficio di presidenza e conferme alla guida dell’associazione
Trani - domenica 23 novembre 2025 8.11 Comunicato Stampa
La Sezione di Trani di ANAI, in vista dell'anno sociale 2026, al fine di offrire a tutta l'avvocatura un importante contributo in termini formativi, di approfondimento, di difesa degli interessi della categoria, di tutela dei principi di giustizia, a seguito di assemblea degli iscritti, ha deciso di operare alcuni avvicendamenti.
Il Direttivo:
- Presidente - Avv. Elisabetta Mastrototaro (Bisceglie) - riconfermata
- Vicepresidente - Avv. Alessandra Inchingolo (Andria) - riconfermata
- Tesoriere - Avv. Fabrizio Sotero (Trani) - nuovo ingresso
- Segretaria - Avv. Angela Monterisi (Barletta) - nuovo ingresso
- Presidente - Avv. Olga Mascolo (Barletta)
- Componente - Avv. Nicola Zecchillo (Trani)
- Componente - Avv. Valentina Gesmundo (Terlizzi)
- Componente - Avv. Dario Galantino (Bisceglie)
- Presidente Onorario - Avv. Marianna Tiziana Belsito (Molfetta).