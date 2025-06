Elezione dei delegati al Congresso Nazionale Forense: gli eletti

Si sono svolte nella sede della Biblioteca storica degli Avvocati di Trani le votazioni per l'elezione dei 𝗱𝗲𝗹𝗲𝗴𝗮𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗖𝗼𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗡𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗙𝗼𝗿𝗲𝗻𝘀𝗲 che si svolgerà in ottobre a Torino.I candidati sono stati individuati grazie alla sinergia delle varie associazioni forensi che democraticamente, in un consesso assembleare aperto e condiviso, hanno portato alla presentazione di una lista unitaria.La consultazione elettorale, che ha visto la partecipazione di circa 700 votanti, ha eletto i Colleghi 𝑨𝒗𝒗. 𝑭𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆𝒔𝒄𝒂 𝑷𝒊𝒔𝒕𝒊𝒍𝒍𝒐, 𝑨𝒗𝒗. 𝑽𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒂 𝑮𝒆𝒔𝒎𝒖𝒏𝒅𝒐, 𝑨𝒗𝒗. 𝑭𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆𝒔𝒄𝒐 𝑫𝒊 𝑴𝒂𝒓𝒛𝒊𝒐, 𝑨𝒗𝒗. 𝑫𝒐𝒎𝒆𝒏𝒊𝒄𝒐 𝑴𝒐𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒔𝒊.Il ruolo del delegato riveste un'importanza strategica, in quanto egli è tenuto a votare le mozioni, ossia le proposte che indirizzeranno le deliberazioni del Consiglio Nazionale Forense (CNF), nonché ad eleggere il componente dell'Organismo Congressuale Forense (OCF), il quale ha il compito di monitorare l'effettiva attuazione delle decisioni congressuali.In tal modo, i delegati rappresentano l'intera comunità forense, dando voce anche a coloro che, diversamente, non avrebbero possibilità di esprimersi nel rispetto di principi di pluralismo e confronto, fondanti di ogni autentico processo democratico.Il 𝐗𝐗𝐗𝐕𝐈 𝐂𝐨𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐍𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐅𝐨𝐫𝐞𝐧𝐬𝐞, che si terrà a Torino dal 16 al 18 ottobre 2025, avrà come tema principale "L'Avvocato nel futuro. Pensare da Legale, agire in Digitale".I sottotemi approfondiranno l'impatto dell'intelligenza artificiale sulla professione legale, il ruolo dell'avvocato nel processo e nelle attività non giudiziali, e i nuovi ambiti di consulenza legale. Sarà inoltre affrontato il tema della sostenibilità economica della professione forense.I temi specifici che saranno discussi includono:- AI ed esercizio della professione forense: questo tema analizzerà l'impatto dell'intelligenza artificiale sull'attività dell'avvocato, inclusi gli strumenti tecnologici, le implicazioni etiche e le nuove competenze richieste.- L'Avvocato nel processo e nelle attività non giudiziali: verrà approfondito il ruolo dell'avvocato nell'ambito dei processi telematici e delle attività di consulenza legale che non comportano l'intervento del giudice.- Nuovi ambiti di consulenza legale: saranno esplorati i settori emergenti in cui l'avvocato può offrire servizi di consulenza, come la consulenza in ambito digitale e la protezione dei dati.- Sostenibilità economica della professione forense: questo tema affronterà le sfide legate alla crisi economica che molti avvocati stanno affrontando, cercando soluzioni per garantire la sostenibilità della professione.Il Congresso rappresenta un'importante occasione di confronto e aggiornamento per tutti gli avvocati, chiamati a confrontarsi con le sfide e le opportunità del futuro.