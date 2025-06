Al via il nuovo corso per difensori d’ufficio promosso dall’Ordine degli Avvocati di Trani

Formazione specialistica per avvocati e praticanti: lezioni affidate a magistrati, docenti e penalisti di rilievo. Iscrizioni già aperte via email

Anche per il biennio in corso, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani e la Camera Penale territoriale Giustina Rocca daranno inizio al corso per l'iscrizione nell'albo unico dei difensori d'ufficio; il corso, aperto agli Avvocati ed ai praticanti, si prefigge attraverso la frequenza dello stesso, a preparare al meglio i professionisti della difesa per ricoprire il ruolo della difesa d'ufficio intesa quale baluardo di garanzia' del diritto di difesa. Il corso sara' tenuto da Avvocati, Magistrati e professori specializzati nel diritto penale e nella procedura penale. Il comitato scientifico sara' composto dagli Avvocati Prof. Giuseppe Losapio, Giangregorio De Pascalis; Francesco Montingelli, Angelo Scuderi; Luca Gagliardi.; Amleto Carobello; Maurizio Altomare; Marialuisa Tarricone e Michela Sarcinelli. Le iscrizioni potranno essere inoltrate direttamente alla seguente mail: camerapenaletrani@gmail.com previa consultazione del bando pubblicato anche sul sito istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Trani.