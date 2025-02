Giustizia e Politica: riflessioni sul garantismo penale con il Prof. Luigi Ferrajoli

Martedì, 18 febbraio alle ore 15.30 presso la Biblioteca storica dell'Ordine degli Avvocati di Trani (piazza Sacra Regia Udienza n. 9), la Camera penale di Trani "Giustina Rocca" insieme con la Scuola Forense e l'Ordine degli Avvocati di Trani presenta il libro "Giustizia e Politica. Crisi e rifondazione del garantismo penale". Sarà presente l'autore. Il Prof. Luigi Ferrajoli è docente emerito di filosofia del diritto presso l'Università Roma Tre, giurista tra i più autorevoli in Italia ed Europa, guiderà una riflessione sulla necessità e sull'urgenza di una rifondazione del garantismo penale sulla base dei principi della Costituzione, partendo dal programma normativo del diritto penale minimo e dei diritti sociali massimi."Negli ultimi trent'anni la criminalità in Italia è crollata: gli omicidi, che nel 1991 furono 1.938, sono oggi poco più di 300 e anche gli altri reati sono in larga parte diminuiti. La popolazione carceraria è tuttavia quasi raddoppiata. È cambiata radicalmente la politica penale.Questi mutamenti non sono spiegabili se non come effetti della riduzione delle garanzie del corretto processo quali limiti all'arbitrio punitivo e del declino della cultura garantista sia nel ceto politico che nel ceto giudiziario. Contro tale regressione, questo libro ripropone il modello classico della giurisdizione penale come accertamento dei reati legalmente predisposti, su cui si fonda la sua legittimazione democratica. Sostiene la necessità di sviluppare una teoria del garantismo penale entro una teoria generale del garantismo, sulla base delle tesi che la maggior parte dei reati si previene con garanzie dei diritti e con politiche sociali, ben più che con politiche penali, e che il garantismo penale designa l'ultima e la più infelice delle tecniche di garanzia della sicurezza pubblica dai delitti e dalle pene arbitrarie." Saluti del Procuratore della Repubblica, Dott. Renato Nitti, del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trani, Avv. Francesco Logrieco, dell'Avv. Giangregorio De Pascalis, presidente della Camera penale di Trani Giustina Rocca e dell'Avv. Rino Lucio Mazzilli, Direttore scuola Forense di Trani.Dialogheranno con l'autore il Prof. Avv. Giuseppe Losappio (Ordinario di diritto penale dell'Università di Bari), l'Avv. Gianluca Ruggiero (Dottore di ricerca dell'Università di Bari).