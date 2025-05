La Regione Puglia rafforza il Collegio degli Esperti, da Trani l'avv. Sebastiano De Feudis nominato nuovo componente

® Riproduzione riservata

Un professionista di spicco per contratti pubblici e responsabilità sanitaria, a supporto delle decisioni presidenziali. Laha annunciato una significativa integrazione nel suo Collegio degli Esperti del Presidente, istituito ai sensi dell'articolo 16 del D.P.G.R. n. 22 del 22 gennaio 2021.Con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 304, l'Avvocatoè stato ufficialmente nominato nuovo componente, con un ruolo specifico di referente per le tematiche inerenti i contratti pubblici e la responsabilità sanitaria. Questa nomina, che avrà termine con la naturale scadenza del Collegio ed è a titolo gratuito, risponde all'esigenza della Presidenza di avvalersi di profili professionali di elevato calibro per garantire un supporto mirato nelle scelte di indirizzo. Il curriculum dell'Avv. De Feudis, infatti, evidenzia una qualificata e vasta esperienza nei settori chiave per cui è stato chiamato a contribuire.Il Collegio degli Esperti del Presidente, come specificato dall'articolo 16 del D.P.G.R. n. 22 del 22 gennaio 2021, è una struttura fondamentale costituita nell'ambito della Presidenza della Regione. Presieduto dal Presidente della Regione stessa, e composto dal Capo di Gabinetto e da personalità di elevatissimo profilo professionale, il Collegio ha il compito di fornire specifiche e riconosciute competenze su temi di grande rilevanza per il perseguimento dei fini istituzionali della Regione.I membri sono nominati direttamente dal Presidente sulla base di un curriculum che attesti professionalità maturate in ambito pubblico o privato, anche su scala regionale. La loro funzione primaria è quella di rendere pareri su particolari questioni che richiedono profonde competenze tecniche e/o amministrative, oltre alla conoscenza di buone prassi già sperimentate. Il Collegio può anche proporre "pareri di iniziativa" alla Presidenza su temi di carattere culturale, sociale ed economico ritenuti di particolare importanza. L'incarico, come nel caso dell'Avv. De Feudis, è svolto a titolo gratuito, salvo il rimborso di eventuali spese autorizzate e documentate.Nato a Foggia il 30 gennaio 1960, l'Avv. Sebastiano De Feudis è un professionista con una lunga e consolidata carriera nel campo legale. Titolare di un proprio studio legale in Piazza Tomaselli 9 a Trani, è iscritto all'Albo degli Avvocati dal 1990 e all'Albo dei Cassazionisti dal 2002. Il suo studio legale vanta una solida esperienza in attività giudiziali e stragiudiziali per Enti e Società Pubbliche, coprendo un'ampia gamma di settori giuridici, tra cui il diritto Tributario, amministrativo, penale, civile, gli appalti e contratti pubblici e la responsabilità sanitaria.Tra i numerosi incarichi giudiziali e consulenze svolti per Enti e Società Pubbliche tra il 2020 e il 2025, si annoverano collaborazioni con Comuni come Crispiano, Rizziconi, San Lorenzo, Vibo Valentia, Joppolo, Portigliola, Ruvo di Puglia, Marcianise, Cascina, Rignano Flaminio, Civita Castellana, Bracciano, San Cipriano D'Aversa, Borgetto, Lesina, Mugnano di Napoli, Sarno, Corciano, Favara, Sinnai, Rho, Ariano Irpino, Villaputzu, Comacchio, Mesola, Tribiano, Castel San Pietro Terme, Fiumicino, Godrano, Antonimina, Fiesole, Castell'Arquato, Urbino, Pontinia, Santeramo, Cittareale, Montelupo Fiorentino, Ardea, Corleone, Trevignano Romano, Celleno, Suzzara, Mistretta, Cerro Maggiore, Tortolì, Santa Marinella, Trani, Grumo Appula, Parabita, Siliqua, Sarteano, Castronno, Sant'Elia, Blera, Gallese, Corchiano, Calcata, Rometta, Buccinasco, Voghera, Castello del Matese, Civitella D'Agliano, Vico del Gargano, Acer Forlì-Cesena, e diverse Provincie (Sondrio, Oristano, Lecco, BAT, Biella, Cuneo, Siracusa, Monza Brianza, Sud Sardegna), ASL (Frosinone, Napoli 1 Centro, Belluno – Dolomiti), Federazioni (Federazione Italiana Scherma), e Aziende di trasporto (STP spa, AMT Genova, AVM Holding spa, ACTV spa, ANAS spa, AVM spa, Fil Prato, Agenas, Aler Milano, Agesp Energia spa). Ha inoltre ricoperto ruoli di esperto legale in materia di appalti per diverse Prefetture e la Regione Valle D'Aosta.L'Avv. De Feudis ha contribuito con numerose pubblicazioni su temi di diritto amministrativo, tributario e civile, e ha partecipato a conferenze e seminari su argomenti come la forma di governo presidenzialista, la disciplina dei rifiuti speciali, l'efficacia dei contratti di locazione di antenne telefoniche, l'IMU per gli Istituti Scolastici e gli alloggi ex IACP, il ruolo dell'attività di lobbying, l'impignorabilità dei fondi europei e le trasformazioni costituzionali italiane. Tra i pareri richiesti da Enti e Società Pubbliche, si citano questioni complesse relative a inadempimenti contrattuali, sanatorie edilizie, affrancazioni, cessione crediti, procedimenti espropriativi, diritto di accesso agli atti, modalità di reclutamento di professionisti, adeguamento prezzi negli appalti, legittimità delle sanzioni IMU e TARI, prescrizione dei tributi locali, gestione dei rifiuti speciali, rimborso spese giudiziali per dipendenti PA, costituzione in giudizio in materia di giochi pubblici, abbandono illecito di rifiuti, retroattività della variazione della rendita catastale, risoluzione appalti pubblici e responsabilità dei dirigenti nella PA.La sua vasta esperienza e le sue specifiche competenze lo rendono un'aggiunta di grande valore per la Regione Puglia, in un momento in cui le tematiche legate ai contratti pubblici e alla responsabilità sanitaria rivestono un'importanza cruciale per l'amministrazione regionale.