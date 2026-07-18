Denise Povia
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Attualità

Studentessa tranese porta Trani in Cina: tesi di laurea dedicata alla promozione turistica del territorio

Denise Povia, neolaureata in Mediazione Linguistica, ha realizzato tre locandine promozionali in lingua cinese condivise anche con la Beijing Language and Culture University

Trani - sabato 18 luglio 2026
La città di Trani protagonista di un progetto accademico che guarda ai mercati internazionali. Denise Povia, giovane studentessa tranese e neo-laureata in Mediazione Linguistica con curriculum in Management delle Imprese Turistiche presso la SSML "Bona Sforza" di Bari, ha dedicato la propria tesi di laurea alla valorizzazione del territorio tranese nel mercato turistico cinese.
L'elaborato nasce con l'obiettivo di rendere il patrimonio storico, culturale e turistico della città più accessibile ai visitatori provenienti dalla Cina, attraverso strumenti di comunicazione studiati e adattati alle esigenze linguistiche e culturali di quel mercato.
Nell'ambito del progetto, Denise Povia ha realizzato tre locandine promozionali dedicate a Trani, tradotte e adattate in lingua cinese. Il materiale è stato successivamente condiviso con docenti madrelingua e con il College of Applied Chinese Studies della Beijing Language and Culture University di Pechino, ricevendo così una significativa apertura verso un contesto accademico internazionale.
Un lavoro che coniuga competenze linguistiche, marketing turistico e valorizzazione del territorio, offrendo un contributo concreto alla promozione di Trani verso un mercato estero in costante crescita e sempre più strategico per il turismo internazionale.
Locandine di Denise PoviaLocandine di Denise PoviaLocandine di Denise Povia
  • Turismo
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