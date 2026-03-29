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Imposta di soggiorno a Trani: al via dal 1° maggio 2026

Obblighi, scadenze e modalità operative per i gestori delle strutture ricettive

Trani - domenica 29 marzo 2026 10.09
Il Comune di Trani informa che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 26 gennaio 2026, è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale di Soggiorno. Successivamente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 25 febbraio 2026, sono state definite le relative tariffe.

In base alla normativa vigente, l'imposta entrerà in vigore a partire dal 1° maggio 2026. Da tale data, tutti gli ospiti che soggiorneranno presso le strutture ricettive cittadine saranno tenuti al pagamento dell'imposta secondo quanto previsto dal Regolamento e dalle tariffe approvate.

Il Regolamento stabilisce che l'imposta si applichi fino a un massimo di sei pernottamenti consecutivi e individua specifici casi di esenzione. I gestori delle strutture ricettive saranno responsabili della riscossione dell'imposta, del rilascio della relativa quietanza di pagamento e della conservazione della documentazione per i successivi cinque anni, inclusa quella relativa alle eventuali esenzioni.

Il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato dai gestori direttamente al Comune con cadenza semestrale. In particolare:

entro il 16 luglio 2026 dovrà essere versata l'imposta relativa ai mesi di maggio e giugno;
entro il 16 gennaio 2027 dovrà essere versata l'imposta relativa al periodo luglio–dicembre 2026.

Il pagamento avverrà esclusivamente tramite il sistema PagoPA, mediante il portale telematico che il Comune sta predisponendo. A breve saranno fornite tutte le indicazioni operative per la registrazione delle strutture, la generazione dei pagamenti e la trasmissione delle dichiarazioni.

È previsto un periodo transitorio: i gestori potranno registrarsi al portale entro il 30 novembre 2026 senza applicazione di sanzioni. Tale regime transitorio si applicherà anche agli obblighi di comunicazione dei dati degli ospiti e al primo versamento previsto per luglio 2026.

Con questa comunicazione, il Comune intende garantire la massima chiarezza nella fase di prima applicazione dell'imposta di soggiorno, promuovendo un rapporto di collaborazione con gli operatori del settore turistico.

Per un approfondimento su regolamento e tariffe si rimanda alla pagina dedicata dove saranno caricate tutte le informazioni utili e la modulistica:
https://www.comune.trani.bt.it/it/documenti_pubblici/imposta-di-soggiorno.
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