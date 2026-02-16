Trani “on fire” su Canale5

È in onda ora, su Canale 5, "La Ruota della Fortuna". Tra i protagonisti della puntata Vito Tanzarella, originario di Castellaneta e residente da quattro anni a Trani che inizia la partita in sordina, ma dialogando di Trani con Jerry Scotti che si è speso in lodi per la nostra Trani ricordando la sua presenza in città quest'estate per il concerto di Sal da Vinci. Seguiamo… vediamo come va a finire!