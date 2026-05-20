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Imposta di soggiorno, disponibile on line il corso di formazione per i gestori strutture ricettive

C'è tempo fino al 30 novembre

Trani - mercoledì 20 maggio 2026 10.21
Sul Portale del Contribuente presente sul sito istituzionale della Città di Trani è stata caricata la registrazione del corso di formazione on-line rivolto ai gestori di strutture ricettive per l'utilizzo del portale web che consente ai gestori di strutture ricettive di calcolare, dichiarare e versare telematicamente l'imposta di soggiorno, in vigore dall'1 maggio 2026.

La registrazione è disponibile al seguente link.

In sede di prima applicazione è previsto un periodo transitorio: i gestori potranno registrarsi al portale entro il 30 novembre 2026 senza applicazione di sanzioni. Tale regime transitorio si applicherà anche agli obblighi di comunicazione dei dati degli ospiti e al primo versamento previsto per luglio 2026.
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