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Amet: «Verifiche interne già avviate, piena collaborazione con le autorità»

L’azienda interviene sulla vicenda al centro dell’attenzione pubblica

Trani - mercoledì 20 maggio 2026 10.32
In merito alla vicenda attualmente oggetto di attenzione pubblica, Amet S.p.A. conferma di aver immediatamente avviato tutte le verifiche interne necessarie, collaborando con le autorità competenti affinché venga fatta piena chiarezza sull'accaduto.

L'azienda ribadisce con fermezza che ogni comportamento non conforme ai principi di correttezza, rispetto della persona e tutela dell'utenza viene valutato con la massima attenzione e serietà. Allo stesso tempo, ritiene doveroso attendere l'esito degli accertamenti in corso prima di formulare giudizi definitivi o assumere conclusioni che non tengano delle indagini.

Amet S.p.A. conferma che, una volta concluse le attività investigative e acquisiti tutti gli elementi utili, saranno adottati gli eventuali provvedimenti ritenuti necessari, nel rispetto delle normative vigenti, delle persone coinvolte e della tutela dell'immagine aziendale.

L'azienda rinnova inoltre il proprio impegno quotidiano nel garantire un servizio improntato a professionalità, equilibrio e attenzione verso tutti i cittadini.
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