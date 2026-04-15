"Idee sull'accogliena turistica per Trani": candidati sindaco a confronto in Biblioteca

Il turismo entra ufficialmente nel cuore della campagna elettorale tranese. Oggi, mercoledì 15 aprile, alle ore 17:30, la Biblioteca Comunale di Trani ospiterà un confronto pubblico tra i cinque candidati alla carica di sindaco, chiamati a discutere sul tema, in un momento che si preannuncia centrale per il futuro della città. L'iniziativa, organizzata davedrà la partecipazione di, tutti invitati a illustrare programmi, priorità e proposte per uno dei settori chiave dell'economia locale.Il confronto arriva in un momento in cui il turismo viene sempre più percepito come una, ma anche come un ambito che necessita di una visione chiara e di interventi concreti. Dalle prime dichiarazioni dei candidati emerge una consapevolezza condivisa: Trani possiede un patrimonio storico, culturale e paesaggistico di grande valore, ma non sempre riesce a tradurlo in un sistema turistico pienamente efficiente e competitivo. Il tema non riguarda solo l'attrazione dei visitatori, ma soprattutto la capacità della città diL'incontro rappresenta un'occasione concreta per cittadini e operatori economici di valutare non solo le idee, ma anche ladei candidati su un tema destinato a incidere profondamente sul futuro di Trani. L'ingresso è libero e aperto a tutti, e si prevede una partecipazione significativa, segno di quanto il turismo sia oggi percepito come una delle principali sfide per il rilancio della città.