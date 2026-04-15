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Eventi e cultura

"Idee sull'accogliena turistica per Trani": candidati sindaco a confronto in Biblioteca

Oggi alle 17:30 il dibattito promosso da Visit Trani: idee, strategie e visioni per il futuro della città

Trani - mercoledì 15 aprile 2026 10.58
Il turismo entra ufficialmente nel cuore della campagna elettorale tranese. Oggi, mercoledì 15 aprile, alle ore 17:30, la Biblioteca Comunale di Trani ospiterà un confronto pubblico tra i cinque candidati alla carica di sindaco, chiamati a discutere sul tema "Idee sull'accoglienza turistica", in un momento che si preannuncia centrale per il futuro della città. L'iniziativa, organizzata da Visit Trani vedrà la partecipazione di Sebastiano De Feudis, Marco Galiano, Angelo Guarriello, Giacomo Marinaro e Angela Mercorio, tutti invitati a illustrare programmi, priorità e proposte per uno dei settori chiave dell'economia locale.

Il confronto arriva in un momento in cui il turismo viene sempre più percepito come una leva strategica di sviluppo, ma anche come un ambito che necessita di una visione chiara e di interventi concreti. Dalle prime dichiarazioni dei candidati emerge una consapevolezza condivisa: Trani possiede un patrimonio storico, culturale e paesaggistico di grande valore, ma non sempre riesce a tradurlo in un sistema turistico pienamente efficiente e competitivo. Il tema non riguarda solo l'attrazione dei visitatori, ma soprattutto la capacità della città di accoglierli, trattenerli e offrire esperienze di qualità.

L'incontro rappresenta un'occasione concreta per cittadini e operatori economici di valutare non solo le idee, ma anche la credibilità e la visione complessiva dei candidati su un tema destinato a incidere profondamente sul futuro di Trani. L'ingresso è libero e aperto a tutti, e si prevede una partecipazione significativa, segno di quanto il turismo sia oggi percepito come una delle principali sfide per il rilancio della città. Il confronto di oggi potrebbe segnare un passaggio importante della campagna elettorale, contribuendo a chiarire quale direzione amministrativa Trani intende intraprendere nei prossimi anni.
Candidati Sindaci 2026 Trani
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