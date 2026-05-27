Lima Gargiuolo
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Verifiche su una sezione elettorale: possibili cambiamenti tra gli eletti, ma si attende l’ufficialità

Secondo fonti ufficiose emergerebbero voti non registrati per Roberto Gargiuolo e Raimondo Lima

Trani - mercoledì 27 maggio 2026 11.42
Sono in corso verifiche su una sezione elettorale in merito a una possibile integrazione di dati che, secondo fonti ufficiose, non sarebbero stati registrati correttamente durante lo scrutinio.

In base alle informazioni ancora da confermare, emergerebbero 30 voti in favore di Roberto Gargiuolo e 7 voti per Raimondo Lima, entrambi candidati di Fratelli d'Italia.

Qualora tali dati venissero ufficialmente confermati dagli organi competenti, il nuovo conteggio potrebbe determinare un cambiamento negli equilibri: Roberto Gargiuolo supererebbe Ornella Gelso, mentre Raimondo Lima andrebbe oltre Emanuele Cozzoli.

Al momento, tuttavia, si tratta esclusivamente di indiscrezioni e dati non ancora ufficializzati. Si resta quindi in attesa delle verifiche definitive e delle comunicazioni ufficiali degli uffici competenti.
Elezioni Amministrative 2026
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