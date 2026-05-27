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Vita di città

In vigore il nuovo regolamento sui dehors

A partire dal 21 maggio

Trani - mercoledì 27 maggio 2026 10.07
Il nuovo regolamento comunale per la disciplina dell'allestimento di spazi e strutture all'aperto su suolo pubblico, approvato con delibera di Consiglio comunale 46 dell'8 aprile 2026 è entrato in vigore da giovedì 21 maggio 2026. Tutte le autorizzazioni valide ed efficaci alla data di entrata in vigore del regolamento si intendono decadute.
In caso di occupazioni difformi dalle disposizioni regolamentari, i titolari dei titoli autorizzativi sono tenuti a presentare formale istanza di adeguamento e, conseguentemente al rilascio del nuovo titolo, a conformare i manufatti e le occupazioni alle nuove disposizioni regolamentari entro il termine perentorio di 6 mesi decorrenti dal 21 maggio 2026.

Eventuali proroghe alle occupazioni, per un periodo massimo di ulteriori 6 mesi, potranno essere concesse esclusivamente dall'Ufficio SUAP, per motivate ragioni di carattere amministrativo e fermo restando l'obbligo di presentazione di apposita istanza entro i termini stabiliti. Decorso inutilmente il termine sopra indicato, in assenza di adeguamento o di proroga validamente concessa, le occupazioni saranno considerate sine titulo a tutti gli effetti di legge, con conseguente attivazione delle procedure di rimozione dei manufatti, ripristino dello stato dei luoghi e applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Le istanze di adeguamento/conformazione dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite il portale "Impresa in un giorno".

Si rappresenta, altresì, che durante il periodo assegnato per l'adeguamento, la condizione imprescindibile per la permanenza dell'occupazione è costituita dal regolare assolvimento degli oneri tributari e patrimoniali previsti dalla normativa vigente
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