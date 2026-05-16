Ufficio tributi, variazioni giornate di apertura per necessità elettorali

Lo sportello sarà chiuso da venerdì 22 a mercoledì 27 maggio

Si rende noto che, a causa di esigenze logistico-organizzative connesse con le elezioni amministrative che avranno luogo il 24 e 25 maggio 2026, l'ufficio TRIBUTI nei prossimi giorni osserverà il seguente calendario:Da venerdì 22 a mercoledì 27 maggio: chiuso al pubblicogiovedì 28 maggio: aperto dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30venerdì 29 maggio: aperto dalle ore 8:30 alle ore 12:00Ci scusiamo per il momentaneo disagio, necessario a garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali