Piazza Gradenigo restituita alla città, Luigi Cirillo ripercorre il lungo iter della riqualificazione.

Contenuto elettorale sponsorizzato

A poche ore dall'inaugurazione della rinnovata, il consigliere comunaleha voluto ripercorrere pubblicamente il lungo percorso amministrativo che ha portato alla riqualificazione di uno degli spazi più simbolici del centro storico di Trani. Un intervento atteso da decenni e che, nel corso degli anni, ha attraversato passaggi burocratici complessi, rallentamenti dovuti alla pandemia, ricorsi amministrativi e confronti pubblici che hanno inevitabilmente allungato i tempi di realizzazione dell'opera. Attraverso il suo comunicato, Cirillo intende chiarire ai cittadini le ragioni che hanno accompagnato l'iter progettuale sin dalla fase iniziale, rivendicando il ruolo avuto nella richiesta del finanziamento e nel costante monitoraggio dell'intervento insieme alla lista civica. Un intervento che oggi restituisce alla città una piazza rimasta per oltre trent'anni in stato di abbandono e che torna finalmente ad essere uno spazio pubblico fruibile e vissuto. Nel messaggio emerge anche una dimensione profondamente personale: la scelta di non partecipare all'inaugurazione nasce infatti dal ricordo del padre Antonio Cirillo, che aveva condiviso con lui l'idea e la speranza di vedere rinascere Piazza Gradenigo.Il sottoscrittoconsigliere comunale, capogruppo consiliare e segretario della lista civica "Prima di Tutto Trani", accoglie con profonda soddisfazione la conclusione dei lavori di riqualificazione di Piazza Gradenigo, un intervento atteso da anni e finalmente consegnato alla comunità tranese. È doveroso ripercorrere, seppur sinteticamente, il lungo e complesso iter amministrativo che ha accompagnato questo progetto, affinché i cittadini possano comprendere le ragioni dei tempi prolungati che hanno caratterizzato la realizzazione dell'opera.Il finanziamento per la riqualificazione della piazza, richiesto dal sottoscritto, venne inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020, approvato dal Consiglio comunale il 27 aprile 2018. Da quel momento presero avvio una serie di interlocuzioni tra il Comune di Trani e il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Da questo confronto nacque l'esigenza di presentare pubblicamente il progetto attraverso un incontro tenutosi presso la biblioteca comunale il 29 ottobre 2018. Successivamente, il 3 giugno 2019, venne sottoscritto un protocollo d'intesa con il presidente dell'Ordine degli Architetti della BAT, Paolo D'Addato, finalizzato all'emanazione di un bando pubblico per un concorso di progettazione a due gradi, con procedura aperta.L'emergenza sanitaria da Covid-19 comportò inevitabili rallentamenti burocratici, fino al 14 agosto 2020, data in cui, con determina dirigenziale n. 970, l'ing. Luigi Puzziferri approvò il documento di indirizzo alla progettazione e il quadro economico dell'intervento. Il bando fu pubblicato nel luglio 2021. All'esito della procedura risultò primo classificato il raggruppamento temporaneo di professionisti composto dall'arch. Fabio Montesano, arch. Antonio Marra, archeologo Marco Di Lieto e ing. Wilma Lisa Lombardo. Tuttavia, la società seconda classificata, Dodi Moss Srl di Genova, presentò ricorso al TAR Puglia, impugnando l'aggiudicazione della gara. Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver accolto l'istanza cautelare, con sentenza del 27 ottobre 2022 assegnò definitivamente il concorso di progettazione proprio alla Dodi Moss.Tra modifiche progettuali, confronti pubblici e legittime polemiche, la lista civica "Prima di Tutto Trani" ha seguito con costanza ogni fase dell'iter amministrativo, mantenendo alta l'attenzione sull'opera e sollecitando continuamente l'amministrazione affinché il progetto arrivasse finalmente a compimento. Nel 2025, con determinazione dirigenziale n. 341 del 21 marzo, l'ing. Puzziferri ha aggiudicato i lavori di riqualificazione alla società Arkè Srl, consentendo così l'avvio concreto dell'intervento. Oggi si può discutere del risultato estetico, si possono avere sensibilità e gusti differenti: è naturale e legittimo. Ma un dato resta incontestabile: dopo oltre trent'anni di abbandono, Piazza Gradenigo è tornata ad essere uno spazio vivo, frequentato e restituito ai cittadini. Un segnale concreto di attenzione verso il centro storico e verso tutta la comunità tranese.Il mio impegno, però, non si ferma qui. Sono stato promotore di un emendamento, approvato in Consiglio comunale, finalizzato all'inserimento nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici della riqualificazione della piazza adiacente. Continuerò ad operare con lo stesso spirito: con presenza, responsabilità e concretezza, perché credo profondamente nel futuro della nostra città. Quella di oggi, tuttavia, è anche una giornata dal forte valore personale ed emotivo. Mio padre,, che insieme a me ha creduto fortemente nella rinascita di Piazza Gradenigo, purtroppo non potrà essere presente all'inaugurazione. Voglio pensare che possa osservare tutto questo dal cielo. Per questo motivo, non prenderò parte alla cerimonia inaugurale. Ciò che conta davvero, per me, è aver mantenuto un impegno assunto con la città e aver contribuito, da promotore dell'iniziativa, alla restituzione di un luogo simbolico alla comunità tranese.