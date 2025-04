Piazza Gradenigo, primo atto: si apre il cantiere dopo anni di attese

Sono ufficialmente iniziati oggi i lavori di riqualificazione di Piazza Gradenigo, una delle aree urbane più degradate e dimenticate della città. Dalle prime ore di questa mattina gli operai hanno transennato l'intera area del cantiere, un primissimo segnale ma importante per la comunità tranese, che da anni attendeva interventi concreti su una piazza lasciata all'incuria e più volte oggetto di segnalazioni e denunce da parte dei cittadini.Come documentato dalle immagini a corredo, l'area è stata ufficialmente chiusa per consentire l'avvio delle operazioni, primo passo verso un restyling atteso e promesso da tempo. L'intervento restituirà una piazza completamente diversa dallo stato attuale e sarà suddiviso in due stralci: il primo relativo al ripristino di pavimentazione, sotto-servizi e via dicendo, dal costo di circa 835 mila euro, (intervento materiale); il secondo stralcio sarà relativo invece agli arredi urbani, quali panchine e alberi, il costò sarà di circa 120 mila euro. I vari interventi saranno svolti con la così detta Sorveglianza Archeologica, poiché in tempi antichi in quella zona vi era parte delle mura della città e ci sarebbe il rischio del rinvenimento di reperti.