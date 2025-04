"Riqualificazione di piazza Gradenigo a Trani, finalmente ci siamo!"

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del dott.esponente della lista civica 'Prima di tutto Trani', Consigliere comunale già con delega al centro storico. che accoglie con profonda soddisfazione la tanto attesa apertura del cantiere di riqualificazione di Piazza Gradenigo.L'inizio degli interventi di riqualificazione rappresenta il punto di arrivo di un percorso tortuoso cominciato sette anni fa, nel lontano 2018, quando la lista civica 'Prima di tutto trani' ha sposato una causa che negli anni ha generato non pochi malumori e preoccupazioni riguardo le condizioni di un sito connotato da un'importanza considerevole in virtù della sua particolare posizione strategica.Nonostante i ritardi fisiologici dovuti all'emergenza Covid e alle lungaggini burocratiche che hanno interrotto l'iter di riqualificazione della piazza, con tenacia e perseveranza, festeggiamo oggi un risultato storico per il quartiere e per la città tutta che, finalmente, potrà tornare a fruirne in modo sicuro.Ripercorriamo in breve la storia che ha coinvolto l'intervento di riqualificazione per condividere con la cittadinanza le ragioni che hanno condotto al prolungamento dei tempi inizialmente previsti per il rifacimento della piazza. Il finanziamento di € 500.000,00 per la riqualificazione della piazza, richiesto dal sottoscritto, viene inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche 2018-2020 approvato durante la seduta di consiglio comunale del 27 aprile 2018; a partire da questo momento si susseguono interlocuzioni fra Comune di Trani e Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori ed è proprio da questo confronto che nasce l'esigenza di presentare alla città il progetto voluto dall'amministrazione con un incontro in biblioteca tenutosi il 29 ottobre dello stesso anno.Il 3 giugno del 2019 viene sottoscritto un protocollo d'intesa con il presidente del Consiglio dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della BAT, Paolo D'Addato, nel quale emerge la volontà comune di procedere all'emanazione di un bando pubblico per la progettazione a due gradi della ristrutturazione di piazza Gradenigo da svolgersi con procedura aperta. A causa dell'emergenza Covid-19, l'iter burocratico subisce un fisiologico rallentamento fino a quando, il 14 agosto 2020 con determina dirigenziale numero 970, l'Ing. Luigi Puzziferri approva il documento di indirizzo alla progettazione e il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo di € 500.000,00.Il bando viene pubblicato nel luglio 2021 e, ad esito dello stesso, si classifica al primo posto il raggruppamento temporaneo di professionisti formato dall'Architetto Fabio Montesano, arch. Antonio Marra, archeologo Marco di Lieto e ing. Wilma Lisa Lombardo, al secondo posto il raggruppamento temporaneo di professionisti formato dall'arch. Mauro Traverso, arch. Antonio Paolillo, arch. Greta Torsello mentre al terzo posto il raggruppamento temporaneo formato da arch. Andrea Borghi, arch. Piera Bongiorni, arch. Alberto Becherini, ing. Ilenia Mazza, dott. Archeol. Alessandro Neri, geom. Paolo Capristo.La Dodi Moss Srl di Genova, seconda classificata, formula istanza di accesso agli atti e, il 2 maggio 2022 deposita ricorso al tar impugnando l'aggiudicazione della gara: a seguito del ricorso, la Prima sezione del Tribunale Amministrativo regionale per la Puglia TAR che già aveva accolto l'istanza cautelare, in data 27 ottobre 2022 accoglie il ricorso aggiudicando il concorso di progettazione per la riqualificazione di Piazza Gradenigo alla stessa Dodi Moss.Fra variazioni all'iniziale progetto e legittime polemiche, in qualità Lista Civica radicata sul territorio abbiamo seguito passo dopo passo il complesso iter che ha condotto allo status quo; la vicinanza di Prima di Tutto Trani e le pressioni rivolte dal sottoscritto all'amministrazione si sono concretizzate, oltre che nella quotidiana attività amministrativa, anche nel corso dell'inaugurazione della sezione cittadina del Partito socialista nell'ottobre dello corso anno in occasione della quale, in qualità di segretario della lista e capogruppo in Consiglio comunale ho affermato, esattamente come promesso nel 2018 ai cittadini tranesi, la volontà di anteporre la "questione piazza Gradenigo"come prioritaria rispetto a qualsivoglia altro intervento.Nel 2025, finalmente, con determinazione dirigenziale n.341del 21/03/2025, l'Ing. Puzziferri aggiudica i lavori dell'intervento di riqualificazione all'Arkè Srl per un importo complessivo di euro 404.099,57, oltre IVA, con un ribasso del 30,3% rispetto all'importo a base d'asta di 572.000 euro.Si tratta di un traguardo storico per la città di Trani che ha atteso per decenni un intervento di tale portata su una piazza che ha da sempre rivestito un ruolo centrale nel tessuto urbanistico della città considerata la sua posizione strategica di accesso al nostro centro storico.Questa, però, rappresenta solo la prima di tante sfide ancora da vincere in un'ottica di vera riqualificazione non solo di piazze strategiche ma anche e soprattutto delle periferie che, ad oggi, versano in condizioni di degrado non più tollerabili.