Rimozione pali in ghisa, il Comitato Sant'Agostino convoca una conferenza stampa

Il Comitato Cittadino Sant'Agostino convoca una conferenza stampa per fare chiarezza su quanto sta accadendo in piazza Gradenigo, nota ai tranesi come piazza Sant'Agostino, uno dei luoghi più significativi dal punto di vista storico e architettonico della città.L'appuntamento è fissato per sabato 14 marzo 2026 alle ore 10.30. Nel corso dell'incontro il Comitato illustrerà alla cittadinanza e agli organi di informazione le criticità segnalate nei giorni scorsi e già oggetto di una precedente comunicazione del 6 marzo.Al centro della vicenda vi è la rimozione di due pali in ghisa di pregio, elementi ritenuti parte integrante dell'arredo storico della piazza. Secondo il Comitato, si tratta di manufatti che rappresentano un tassello della memoria urbana e dell'identità del luogo, considerato da molti la porta di accesso al centro storico di Trani.Il presidente del Comitato, dott. Giuseppe Lorusso, ha invitato le testate giornalistiche e televisive a partecipare alla conferenza stampa, durante la quale saranno forniti ulteriori dettagli e approfondimenti sulla storia della piazza e sulle ragioni della preoccupazione espressa dai residenti del quartiere.«Vogliamo informare la cittadinanza su quanto sta accadendo in una piazza dall'indubbio valore storico e architettonico», spiegano dal Comitato, sottolineando la necessità di tutelare l'identità e la memoria di uno dei luoghi più rappresentativi della città