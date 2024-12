Presentato il progetto di riqualificazione di Piazza Gradenigo

Il progetto di riqualificazione di Piazza Gradenigo intende rafforzare il ruolo di ambito nodale che la piazza ha all'interno della città di Trani tra il centro antico e la maglia di espansione ottocentesca.Lo spazio pubblico della piazza è costituito da un ampio ambito multifunzionale adatto ad essere un punto di incontro per la collettività. Il quadrato centrale della piazza è circondato da cinque ambiti denominati "zolle" che inquadrano i 24 alberi di nuovo impianto, componente vegetazionale del progetto. All'interno delle zolle sono presenti integrati gli elementi d'arredo costituiti da sedute in pietra con schienali in legno che rendono fruibile questo ambito alberato. Nell'area a sud è collocata una fontana ornamentale a filo pavimento con zampilli, che contribuisce al miglioramento del microclima dello spazio aperto. La pavimentazione della piazza centrale, del percorso esterno e dei percorsi di attraversamento è stata progettata per essere realizzata con pavimentazione drenante. Lo strato superficiale delle zolle invece è caratterizzato da pavimentazione in terra stabilizzata drenante. Lungo il lato sud della piazza è collocata una grande panca pubblica longitudinale rivestita in legno, fruibile da entrambi i lati: sia verso la piazza centrale che dal lato del percorso esterno a sud. Sono inoltre integrati elementi di arredo urbano come rastrelliera per biciclette, cestini porta rifiuti e il fontanino pubblico esistente restaurato. La strada carrabile di Via Pedaggio S. Chiara sarà chiusa al traffico veicolare, garantendo l'accesso solo ai mezzi di soccorso, al fine di renderla parte integrante della piazza pedonale ricostruendo un nuovo sagrato in pietra che collegherà la piazza all'Ex Convento e alla Chiesa di S. Agostino. A supporto dell'uso e delle funzioni sopra descritte, nei quattro angoli del quadrato centrale della piazza e lungo tutto il suo perimetro si prevede l'installazione di nuovi pali per l'illuminazione dello spazio pubblico, l'inserimento di punti luce a filo pavimento per l'illuminazione della facciata dell'edificio dell'Ex Convento ed una torretta elettrica a scomparsa con punti presa funzionali all'uso temporaneo dello spazio per eventi.Pertanto l'intervento intende riqualificare l'ambito urbano dell'area della piazza e creare un luogo verde ed accessibile al fine di restituire a Piazza Gradenigo il ruolo di porta di accesso al centro antico della città di Trani.