Venerdì la presentazione della nuova Piazza Gradenigo

Il conto alla rovescia è già partito. Il 2025 sarà l'anno della cantierizzazione di piazza Gradenigo, un progetto a cui l'Amministrazione comunale tiene molto e che sta per vedere la luce.Venerdì 20 dicembre alle ore 16.30 presso la sala Tamborrino (secondo piano, palazzo di Città) è in programma la presentazione del progetto che si andrà a realizzare. Interverranno, oltre ai rappresentanti istituzionali, i progettisti dell'opera, concordata con la Soprintendenza.Tra presente e futuro. Il progetto di riqualificazione di Piazza Gradenigo intende rafforzare il ruolo di ambito nodale che la piazza ha all'interno della città di Trani tra il centro antico e la maglia di espansione ottocentesca. Come già noto, la componente vegetazionale del progetto è particolarmente significativa con l'inquadramento di 24 alberi di nuovo impianto in sostituzione degli attuali. Altro elemento qualificante, la strada carrabile di via Pedaggio Santa Chiara per renderla parte integrante della piazza pedonale, un prolungamento del sagrato in pietra che collegherà la piazza all'ex convento ed alla chiesa di Sant'Agostino. Pertanto l'intervento intende riqualificare l'ambito urbano dell'area della piazza e creare un luogo verde ed accessibile al fine di restituire a piazza Gradenigo il ruolo di porta di accesso al centro antico della città di Trani.