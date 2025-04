E' ufficiale la nave scuola "Amerigo Vespucci" solcherà 07 aprile il mare di Trani

L'avevamo anticipato ieri ed ora il Comune di Trani l'ha ufficializzato in un comunicato stampa di stamani dove il Sindacoringrazia chi si è prodigato per la realizzazione di questo evento: " Tutti coloro che hanno lavorato con dedizione affinché questa straordinaria nave potesse fare rotta verso di noi ed in particolare loed il consigliere comunale". Gli orari di arrivo dipenderanno dalle condizioni meteo marine, ma saranno comunicati per tempo dalla Marina Militare per consentire alla comunità di poter "godere" dell'incontro fra la ""Regina dei Mari" e la "Regina delle Cattedrali".Dopo le Frecce Tricolori, un altro simbolo dell'Italia nel mondo sta per fare rotta su Trani. Si tratta della Nave Scuola Amerigo Vespucci, simbolo di eccellenza e prestigio nel panorama navale mondiale. Condizioni meteo marine permettendo, la nave scuola effettuerà un passaggio sotto costa nelle acque antistanti il lungomare tranese nelle prime ore della mattinata di lunedì 7 aprile, stazionando all'incirca per alcune ore prima di riprendere il suo viaggio verso Porto Empedocle.Il passaggio a Trani della Amerigo Vespucci giunge a conclusione di uno scambio epistolare tra il sindaco della città, Amedeo Bottaro, e l'Ammiraglio di squadra, Enrico Credendino. Il sindaco, alcune settimane fa, aveva inviato una lettera al Capo di Stato Maggiore della Marina Militare italiana, ricordando la secolare tradizione marittima di Trani a partire dalla promulgazione degli Statuti Marittimi evidenziando come la presenza della Vespucci sarebbe stato "motivo di grande orgoglio e occasione per promuovere l'interesse della comunità locale verso il mondo della Marina e dei valori che essa rappresenta".La risposta a questa lettera è stata positiva. Le attività di Nave Vespucci per l'anno in corso vedono l'Unità impegnata nell'ultima fase del giro del mondo che terminerà il prossimo 10 giugno a Genova dopo aver toccato una serie di porti italiani. In virtù del legame che unisce Trani alla Marina militare, la proposta del sindaco è stata accolta favorevolmente con l'inserimento, lungo la rotta della Nave, di un passaggio ravvicinato di alcune ore nelle acque tranesi."Con emozione ed orgoglio – commenta il sindaco Bottaro – potremo ammirare la leggendaria Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo, che presto solcherà le acque antistanti il nostro splendido lungomare. La sua presenza sarà un momento di straordinaria suggestione per tutta la città. Per alcune ore, avremo l'onore di ammirare questa icona della marineria italiana, simbolo di tradizione, eccellenza e passione per il mare. L'arrivo della Vespucci a Trani rappresenta un omaggio alla nostra storia e alle profonde radici marinare della città, che da sempre ha avuto un legame indissolubile con il mare. È con questo spirito che voglio ringraziare di cuore tutti coloro che hanno lavorato con dedizione affinché questa straordinaria nave potesse fare rotta verso di noi ed in particolare lo Stato Maggiore della Marina ed il consigliere comunale Anselmo Mannatrizio. Questo impegno ci permette oggi di vivere un evento che celebra la nostra identità e il nostro patrimonio marittimo. L'invito rivolto alla cittadinanza è di non perdere questa occasione e di omaggiare la Amerigo Vespucci ed il suo equipaggio, per riaffermare, ancora una volta, l'orgoglio di essere parte di una città dalla grande tradizione marinara".