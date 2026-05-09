Trani celebra la conclusione dell’anno catechistico: in festa “Nicola e Francesco, pellegrini di pace”

Trani si prepara a vivere una giornata di fede, festa e condivisione in occasione della conclusione dell'anno catechistico. Domenica 10 maggio 2026 si terrà la festa cittadina dal titolo "Nicola e Francesco, pellegrini di pace", un evento che vedrà coinvolti bambini, ragazzi, famiglie, catechisti e gruppi parrocchiali della città.L'iniziativa, promossa dal Consiglio Pastorale Zonale "San Nicola il Pellegrino", intende celebrare la bellezza del cammino educativo vissuto durante l'anno e rilanciare, attraverso la testimonianza di San Nicola Pellegrino e San Francesco, un messaggio attuale e necessario: essere costruttori di pace, nella quotidianità e nelle relazioni.Il programma della giornata prenderà avvio alle ore 9.00 con il raduno dei gruppi parrocchiali in Piazza Libertà. Alle ore 9.30 partirà il corteo festoso, che attraverserà la città seguendo il seguente itinerario: Via M. Pagano – Piazza Marconi – Piazza Mazzini – Via Beltrani – Cattedrale.Alle ore 10.30 si terrà la Celebrazione Eucaristica, momento centrale della giornata, segno di comunione e unità della comunità cittadina. A seguire, dalle ore 11.30 alle 12.30, si svolgerà la grande festa finale sul piazzale della Cattedrale, con animazione, giochi e momenti di condivisione pensati per i più piccoli e per le famiglie.Un appuntamento che vuole essere non solo conclusione, ma anche rilancio: un invito a continuare a camminare insieme, come comunità, da pellegrini di speranza e di pace. La cittadinanza è invitata a partecipare.