Trani celebra la conclusione dell’anno catechistico: in festa “Nicola e Francesco, pellegrini di pace”
Trani celebra la conclusione dell’anno catechistico: in festa “Nicola e Francesco, pellegrini di pace”
Religioni

Trani celebra la conclusione dell’anno catechistico: in festa “Nicola e Francesco, pellegrini di pace”

Domenica 10 maggio corteo, celebrazione eucaristica e festa finale in Cattedrale con bambini, famiglie e gruppi parrocchiali uniti nel segno della pace e della condivisione

Trani - sabato 9 maggio 2026 15.29
Trani si prepara a vivere una giornata di fede, festa e condivisione in occasione della conclusione dell'anno catechistico. Domenica 10 maggio 2026 si terrà la festa cittadina dal titolo "Nicola e Francesco, pellegrini di pace", un evento che vedrà coinvolti bambini, ragazzi, famiglie, catechisti e gruppi parrocchiali della città.

L'iniziativa, promossa dal Consiglio Pastorale Zonale "San Nicola il Pellegrino", intende celebrare la bellezza del cammino educativo vissuto durante l'anno e rilanciare, attraverso la testimonianza di San Nicola Pellegrino e San Francesco, un messaggio attuale e necessario: essere costruttori di pace, nella quotidianità e nelle relazioni.

Il programma della giornata prenderà avvio alle ore 9.00 con il raduno dei gruppi parrocchiali in Piazza Libertà. Alle ore 9.30 partirà il corteo festoso, che attraverserà la città seguendo il seguente itinerario: Via M. Pagano – Piazza Marconi – Piazza Mazzini – Via Beltrani – Cattedrale.

Alle ore 10.30 si terrà la Celebrazione Eucaristica, momento centrale della giornata, segno di comunione e unità della comunità cittadina. A seguire, dalle ore 11.30 alle 12.30, si svolgerà la grande festa finale sul piazzale della Cattedrale, con animazione, giochi e momenti di condivisione pensati per i più piccoli e per le famiglie.

Un appuntamento che vuole essere non solo conclusione, ma anche rilancio: un invito a continuare a camminare insieme, come comunità, da pellegrini di speranza e di pace. La cittadinanza è invitata a partecipare.
Locandina
Locandina
Festa “Nicola e Francesco, pellegrini di pace”
Festa “Nicola e Francesco, pellegrini di pace”
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Arcidiocesi di Trani
Altri contenuti a tema
Si è spento il prof.Luigi De Pinto già docente dell'ISSR di Trani Attualità Si è spento il prof.Luigi De Pinto già docente dell'ISSR di Trani Le città di Trani e Bisceglie piangono la scomparsa dello psicologo: aveva 74 anni. I funerali lunedi 27/04
Trani, siglato il patto per la Cattedrale: più orari, luce e inclusione per il simbolo della città Speciale Trani, siglato il patto per la Cattedrale: più orari, luce e inclusione per il simbolo della città Accordo storico tra Comune e Arcidiocesi per potenziare la fruizione turistica e religiosa del "Monumento messaggero di pace": stanziati fondi annuali per migliorare l'accoglienza e la valorizzazione scientifica.
L'Arcivescovo mons. Leonardo D’Ascenzo ha inaugurato stamani la nuova sede della mensa della Caritas diocesana L'Arcivescovo mons. Leonardo D’Ascenzo ha inaugurato stamani la nuova sede della mensa della Caritas diocesana L’evento si colloca nel contesto del Giubileo 2025 come "segno di speranza”
Pasqua è l’incontro con il Risorto che ama e si dona: il messaggio dell’Arcivescovo D’Ascenzo Pasqua è l’incontro con il Risorto che ama e si dona: il messaggio dell’Arcivescovo D’Ascenzo Un augurio che diventa invito alla responsabilità: vivere la Pasqua come testimonianza concreta di amore, pace e partecipazione nella vita quotidiana
Trani, il messaggio dell’Arcivescovo alla comunità diocesana: “Essere luce di Risurrezione nella vita quotidiana” Trani, il messaggio dell’Arcivescovo alla comunità diocesana: “Essere luce di Risurrezione nella vita quotidiana” Pubblicata la riflessione dell’incontro con le aggregazioni laicali: un richiamo alla comunione e alla testimonianza in vista della Pasqua
Benevento, prende quota il nome di Mons. D’Ascenzo: possibile trasferimento dall’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie Benevento, prende quota il nome di Mons. D’Ascenzo: possibile trasferimento dall’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie L’indiscrezione è rilanciata dalla Gazzetta di Benevento, ma dalla diocesi nessuna conferma ufficiale
L’arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo annuncia un giorno di preghiera e digiuno per la pace L’arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo annuncia un giorno di preghiera e digiuno per la pace L’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie aderisce alla Giornata del 13 marzo promossa dalla CEI per invocare la fine dei conflitti e fermare l’escalation di violenza nel mondo
"Artigiani di Riconciliazione": prosegue la tre giorni sulla giustizia riparativa promossa dalla Diocesi di Trani "Artigiani di Riconciliazione": prosegue la tre giorni sulla giustizia riparativa promossa dalla Diocesi di Trani Apertura del corso al Museo Diocesano e chiusura presso l'Oasi2
Ammnistrative 2026 | Coalizione di Centrodestra: "Costa Sud, non si baratta la sicurezza dei cittadini con una medaglia elettorale”
9 maggio 2026 Ammnistrative 2026 | Coalizione di Centrodestra: "Costa Sud, non si baratta la sicurezza dei cittadini con una medaglia elettorale”
Incidente al cavalcavia di corso Imbriani, due i mezzi coinvolti
9 maggio 2026 Incidente al cavalcavia di corso Imbriani, due i mezzi coinvolti
Claudio Albanese si candida al Consiglio Comunale di Trani: «Una città senza ostacoli, sia fisici che culturali, per tutti»
9 maggio 2026 Claudio Albanese si candida al Consiglio Comunale di Trani: «Una città senza ostacoli, sia fisici che culturali, per tutti»
Ultima stagionale, Moscelli: “Trani si merita questa festa. Vogliamo festeggiare vincendo”
9 maggio 2026 Ultima stagionale, Moscelli: “Trani si merita questa festa. Vogliamo festeggiare vincendo”
Adriatica Trani, ultima gara di campionato: al “Ferrante” arriva la Dinamo Molfetta
9 maggio 2026 Adriatica Trani, ultima gara di campionato: al “Ferrante” arriva la Dinamo Molfetta
Avviso pubblico misura “sostegno al caregiver familiare 2024”
9 maggio 2026 Avviso pubblico misura “sostegno al caregiver familiare 2024”
Creatina: non solo sport, ma alleata clinica tra muscoli e metabolismo
9 maggio 2026 Creatina: non solo sport, ma alleata clinica tra muscoli e metabolismo
Elezioni a Trani, la lista “Per Trani”, domenica presenterà i candidati al Consiglio comunale
9 maggio 2026 Elezioni a Trani, la lista “Per Trani”, domenica presenterà i candidati al Consiglio comunale
Sarà nuovamente Serie A per Ilario Monterisi: che stagione per il tranese!
8 maggio 2026 Sarà nuovamente Serie A per Ilario Monterisi: che stagione per il tranese!
Amministrative Trani 2026 | Francesco Chicco Corallo presenta la sua candidatura lista "Popolari con Galiano "
8 maggio 2026 Amministrative Trani 2026 | Francesco Chicco Corallo presenta la sua candidatura lista "Popolari con Galiano"
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.