Piazza Gradenigo: cosa è cambiato?

Ancora, ancora, o forse la. Possiamo descrivere così ildiPersiste quello che è il vero e proprio degrado di unaLuogo, come abbiamo già detto in passato, che fa da scalo a pullman di turisti e dove è difficile non passare se ci si vuole " perdere" nel centro storico.Dalle ultimissime fotografie la piazza appare, ridotto per lo più in ciottoli. A dare una mano consistente all'incuranza, ci pensanodegli alberi, cheanche cunette.La domanda sorge spontanea, che biglietto da visita è?una condizione del genere?Se poi ci si vuol distaccare dalla visione turistica, ci si può facilmente concentrare sulledall'avere una piazza di passaggio in queste condizioni.Oltre che sgradevole a livello visivo, può esseresui ciottoli.Se in questi mesi la situazione non è variata, se non in peggio, l'augurio che si torna a fare è sempre il medesimo: una nuova vita per Piazza Gradenigo, accompagnata da una manutenzione che persista e tuteli il luogo.