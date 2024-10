Fegatelli, il nuovo singolo della band tranese I Fidelia

I Fidelia, band emergente della scena musicale di Trani, annunciano il loro nuovo singolo intitolato "Fegatelli". Il brano è già disponibile su tutte le piattaforme digitali (youtube, spotify, deezer, amazon music, youmusic). Qui per ascoltare il brano."Fegatelli", nulla di lontanamente gastronomico, ma un termine mutuato dal mondo del cinema , il cui significato ha a che fare con dei brevi spezzoni di raccordo che spesso vengono scelti da scarti di lavorazione della pellicola. Un testo struggente e sonorità quasi "cinematografiche" in una ballad che trasmette forti emozioni.I Fidelia, hanno recentemente pubblicato i loro primi due singoli NON PENSARE e I WON'T CRY ABOUT IT e si stanno guadagnando l'attenzione del pubblico tranese (e non) per le loro eleganti sonorità e i testi mai banali.Formata a Trani, Fidelia è una band di musica alternativa che combina rock, pop ,indie e influenze sperimentali ed è composta da Delia Tota alla voce e chitarra acustica, Nicola Mastronicola alla chitarra elettrica, Nicola Albanese alla Chitarra Elettrica, Michele Pellegrino chitarra elettrica, Gianluca Cafagna al basso , Nicola Fragasso alle tastiere e Giovanni Lombardi alla batteria