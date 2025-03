House, disco e un'ondata di boogie: Gino Grasso arriva a Ognissantino

Sabato 15 marzo, Ognissantino, club di Ognissanti a Trani, presenta una serata speciale della rassegna, dedicata alle sonorità house, disco e funky. Ospite d'eccezione sarà il DJ e produttore Gino Grasso, che arricchirà la selezione musicale con il suo inconfondibile tocco boogie.Gino Grasso ha iniziato la sua carriera musicale come collezionista di dischi, trasformando la passione in un percorso da DJ e produttore affermato. Ha collaborato e suonato in alcuni dei club underground più prestigiosi d'Italia, come il Kinky Club e lo Studio 54 di Bologna, ed è stato ospite di importanti locali internazionali. È noto anche per il progetto musicale G&D, realizzato con Dino Angioletti dei Pasta Boys, e per la compilation di rarità disco e boogie realizzata come Grasso Brother "We Know How to Boogie".La serata inizia con la cena, dove sarà possibile gustare le proposte gastronomiche di Ognissantino, accompagnate dalla cocktail list dei bartender ispirata alle vie della moda più importanti del mondo.Un'esperienza che unisce sapori e un ambiente caldo come quello di Ognissantino, creando l'atmosfera perfetta per l'arrivo di Gino Grasso e la sua selezione musicale. È possibile prenotare per la cena chiamando il numero 0883 175000 int. 4, mentre l'accesso dopo cena, dalle 23 in poi, richiede la registrazione. Posti limitati, con precedenza alle prenotazioni per i tavoli post serata. Prenotazione consigliata.Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibileal numero 0883 175 0000 int 4