A Palazzo Di Scanno con la "Domenico Sarro" va in scena il Bel Canto

Appuntamento sabato alle 18.30

Trani - venerdì 13 marzo 2026 9.07
Si terrà domani, sabato 14 marzo, con porta alle ore 18.30 presso Palazzo Di Scanno nella sede dell' Associazione culturale- musicale "Domenico Sarro", il concerto lirico "Che piacer, che bel diletto".

Si preannuncia un pomeriggio dedicato alla magica espressività del Bel Canto, dallo scorso anno diventato patrimonio immateriale del'UNESCO, un viaggio magico tra le preziose pagine delle arie d'opera del repertorio italiano ed estero.

Il programma attraverserà epoche e stili con l'esecuzione di capolavori imperituri tratti da autori come Mozart, Rossini, Piccinni, Donizetti e Puccini. Ad interpretarli quattro talentuosi allievi del Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari: Ivana D'Auria, Jocelyne Kanyinda, Carlo Masellis e Claudio Belviso, alunni delle classi di canto della Prof.ssa Maria Grazia Pani e del M° Domenico Colaianni .

Saranno accompagnati al pianoforte dalla valentissima Prof.ssa Angela Zaccaria. Appuntamento da non perdere.
