“Tutti cantano Sanremo”: arriva a Trani l’esperienza HardKoro che trasforma il pubblico in coro

Venerdì, 27 febbraio – Cantare insieme, divertirsi e vivere l'energia di Sanremo in versione partecipativa: con "Tutti cantano Sanremo" arriva l'esperienza HardKoro, un format live pensato per un pubblico giovane (15–30 anni) che ribalta le regole del concerto tradizionale. Qui non si assiste: si partecipa. Il pubblico diventa un'unica voce, guidata da una vocal coach che condurrà il pomeriggio tra ritornelli iconici, momenti corali, call & response e un finale collettivo ad alto impatto.L'evento è concepito come un'esperienza inclusiva e immediata: non è richiesta alcuna preparazione musicale, solo la voglia di mettersi in gioco. In pochi minuti i partecipanti impareranno canzoni iconiche di Sanremo che saranno invitati a scegliere.Lo scopo: costruire "coro pop" capace di trasformare la sala in un'esperienza condivisa, energica e memorabile."Tutti cantano Sanremo" è anche un'occasione di aggregazione culturale e sociale per i giovani della città: un modo nuovo di vivere la musica dal vivo, incontrarsi, partecipare attivamente e riscoprire il valore del canto come gesto collettivo.Informazioni sull'eventoTitolo: Tutti cantano Sanremo – esperienza HardKoroTarget: 15–30 anni (aperto anche a curiosi e accompagnatori)Luogo: Nodo Galattica c/o Biblioteca Comunale di TraniData e orario: Venerdì 27 febbraio, dalle 16:00 alle 19:00Ingresso/Partecipazione: gratuito con prenotazione https://forms.gle/Rn1qtYdA4DMQhMiq9Info e contatti: galattiva.nodotrani@gmail.comhttps://www.instagram.com/galattica_nodo_trani/Cos'è HardKoroHardKoro è un'esperienza corale contemporanea che unisce musica, partecipazione e intrattenimento. Attraverso una conduzione dinamica, arrangiamenti accessibili e un'impostazione "live experience", HardKoro crea eventi in cui il pubblico diventa parte attiva dello spettacolo, sperimentando il canto come strumento di comunità, energia e condivisione