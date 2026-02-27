Musica
Musica
Eventi e cultura

“Tutti cantano Sanremo”: arriva a Trani l’esperienza HardKoro che trasforma il pubblico in coro

Un evento partecipativo dedicato ai giovani 15–30 anni tra canto, socialità e atmosfera da festival

Trani - venerdì 27 febbraio 2026 14.33
Venerdì, 27 febbraio – Cantare insieme, divertirsi e vivere l'energia di Sanremo in versione partecipativa: con "Tutti cantano Sanremo" arriva l'esperienza HardKoro, un format live pensato per un pubblico giovane (15–30 anni) che ribalta le regole del concerto tradizionale. Qui non si assiste: si partecipa. Il pubblico diventa un'unica voce, guidata da una vocal coach che condurrà il pomeriggio tra ritornelli iconici, momenti corali, call & response e un finale collettivo ad alto impatto.
L'evento è concepito come un'esperienza inclusiva e immediata: non è richiesta alcuna preparazione musicale, solo la voglia di mettersi in gioco. In pochi minuti i partecipanti impareranno canzoni iconiche di Sanremo che saranno invitati a scegliere.
Lo scopo: costruire "coro pop" capace di trasformare la sala in un'esperienza condivisa, energica e memorabile.
"Tutti cantano Sanremo" è anche un'occasione di aggregazione culturale e sociale per i giovani della città: un modo nuovo di vivere la musica dal vivo, incontrarsi, partecipare attivamente e riscoprire il valore del canto come gesto collettivo.
Informazioni sull'evento
Titolo: Tutti cantano Sanremo – esperienza HardKoro
Target: 15–30 anni (aperto anche a curiosi e accompagnatori)
Luogo: Nodo Galattica c/o Biblioteca Comunale di Trani
Data e orario: Venerdì 27 febbraio, dalle 16:00 alle 19:00
Ingresso/Partecipazione: gratuito con prenotazione https://forms.gle/Rn1qtYdA4DMQhMiq9
Info e contatti: galattiva.nodotrani@gmail.com
https://www.instagram.com/galattica_nodo_trani/

Cos'è HardKoro
HardKoro è un'esperienza corale contemporanea che unisce musica, partecipazione e intrattenimento. Attraverso una conduzione dinamica, arrangiamenti accessibili e un'impostazione "live experience", HardKoro crea eventi in cui il pubblico diventa parte attiva dello spettacolo, sperimentando il canto come strumento di comunità, energia e condivisione
  • Musica
Altri contenuti a tema
Estate tranese, dopo Coez atteso anche Luca Carboni il 21 agosto Estate tranese, dopo Coez atteso anche Luca Carboni il 21 agosto Due grandi protagonisti della musica italiana in concerto in piazza Santa Maria di Colonna
Due giovani talenti tranesi nell’Orchestra Nazionale “Nel Nome del Rispetto” Due giovani talenti tranesi nell’Orchestra Nazionale “Nel Nome del Rispetto” L’esibizione si terrà questa mattina nella sala Igea dell’Istituto dell’Enciclopedia Treccani a Roma
Coez sceglie Trani per “From The Rooftop 2026”: appuntamento il 30 luglio Coez sceglie Trani per “From The Rooftop 2026”: appuntamento il 30 luglio Il concerto si preannuncia come uno degli eventi più attesi dell'estate tranese
Chiesa della Madonna del Carmine gremita per lo spettacolo "Christmas Carols" dell'Orchestra Arcadia Chiesa della Madonna del Carmine gremita per lo spettacolo "Christmas Carols" dell'Orchestra Arcadia Roberto Fasciano: «Che la nostra musica possa trasmettere un augurio di pace ed armonia»
Capodanno a Trani, due giorni di musica e spettacolo in piazza Quercia Capodanno a Trani, due giorni di musica e spettacolo in piazza Quercia Il 31 Edoardo Bennato e l'1 due concerti mattina e pomeriggio
“Puer Apuliae”, il 26 dicembre l’uscita del nuovo singolo del compositore tranese Roberto Fasciano Attualità “Puer Apuliae”, il 26 dicembre l’uscita del nuovo singolo del compositore tranese Roberto Fasciano Composizione per cinque violoncelli dedicata a Federico II
Il Festival delle bande continua ad avere successo a Trani Il Festival delle bande continua ad avere successo a Trani La serie di concerti in villa comunale la domenica mattina continua a riscuotere successo
Il coro gospel di Atlanta accende il Natale a Trani Il coro gospel di Atlanta accende il Natale a Trani Il 23 dicembre in occasione dell'inaugurazione del presepe cittadino
Chiusura del Ponte Lama, Legambiente sollecita interventi urgenti per sicurezza e mobilità tra Trani e Bisceglie
27 febbraio 2026 Chiusura del Ponte Lama, Legambiente sollecita interventi urgenti per sicurezza e mobilità tra Trani e Bisceglie
Trani 2026: ora c'è l'ufficialità, è Marco Galiano il candidato sindaco del centrosinistra
27 febbraio 2026 Trani 2026: ora c'è l'ufficialità, è Marco Galiano il candidato sindaco del centrosinistra
Il “Cuore di Trani” si glassa di cioccolato artigianale
27 febbraio 2026 Il “Cuore di Trani” si glassa di cioccolato artigianale
Trani, terremoto nel PD: Marinaro lascia il partito e trascina con sé la maggioranza
27 febbraio 2026 Trani, terremoto nel PD: Marinaro lascia il partito e trascina con sé la maggioranza
Sequestrate armi, munizioni e due ordigni esplosivi in un complesso immobiliare nell’agro di Trani
27 febbraio 2026 Sequestrate armi, munizioni e due ordigni esplosivi in un complesso immobiliare nell’agro di Trani
Coalizione riformista verso le Comunali: Italia Viva sostiene il nome di Marco Galiano
27 febbraio 2026 Coalizione riformista verso le Comunali: Italia Viva sostiene il nome di Marco Galiano
Assistenza Specialistica: il Sindaco Bottaro sfida i nodi burocratici e chiede alla ASL di intervenire
27 febbraio 2026 Assistenza Specialistica: il Sindaco Bottaro sfida i nodi burocratici e chiede alla ASL di intervenire
Rigenerazione urbana e architettura al femminile: a Trani la lectio di Eliana Cangelli
27 febbraio 2026 Rigenerazione urbana e architettura al femminile: a Trani la lectio di Eliana Cangelli
Saverio Lomolino: la pagella che racconta il coraggio
26 febbraio 2026 Saverio Lomolino: la pagella che racconta il coraggio
La Soccer Trani vola in finale di Coppa Italia Dilettanti: affronterà lo Squinzano
26 febbraio 2026 La Soccer Trani vola in finale di Coppa Italia Dilettanti: affronterà lo Squinzano
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.