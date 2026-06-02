80° Anniversario della Repubblica | La dott.ssa Patrizia Albrizio è Ufficiale al Merito della Repubblica: una vita spesa per la sanità locale

"Accetto questa onorificenza con profonda gratitudine, ma per me la soddisfazione più grande, il premio più autentico, resta da sempre la stima e la riconoscenza quotidiana del mio territorio. Nel corso degli anni ho avuto diverse occasioni professionali che mi avrebbero consentito di ricoprire incarichi ancor più prestigiosi e di maggiore responsabilità altrove, ma ho scelto fermamente di rimanere qui. Ho voluto restare radicata in questa realtà che mi è così congeniale e che amo profondamente. Servire la Repubblica e i miei concittadini da vicino, giorno dopo giorno, è l'onore più grande che potessi desiderare."

Nel giorno in cui l'Italia celebra l'ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica, lascrive una pagina di profonda gratitudine e riconoscimento verso chi, con silenziosa e costante dedizione, ha posto la propria professione al servizio della comunità. Nel corso della solenne cerimonia istituzionale tenutasi a Barletta, la, stimata dirigente medico del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT, è stata ufficialmente insignita della prestigiosa Onorificenza diL'evento ha dato seguito al comunicato ufficiale con cui laaveva anticipato l'attribuzione delle "Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana", un elenco di benemerenze destinate a cittadini che si sono distinti per lodevole impegno civile, sociale e professionale. Si tratta di un avanzamento di straordinario rilievo: il titolo di Ufficiale rappresenta infatti il secondo grado dell'Ordine ed è superiore a quello di Cavaliere, che la stessa dottoressa aveva già ricevuto nel 2022.Questo solenne riconoscimento dello Stato è legato a doppio filo a un periodo che l'intera comunità della BAT ricorda con viva commozione: i mesi drammatici della pandemia da COVID-19. In quella tempesta sanitaria, la Dott.ssa Albrizio è stata un punto di riferimento insostituibile. Tutti ricordano il suo instancabile lavoro in prima linea, diviso tra il coordinamento strategico della complessa macchina dei tracciamenti e delle vaccinazioni, e la presenza fisica sul campo. La dottoressa non si è mai risparmiata, gestendo con lucidità organizzativa e immenso spirito di sacrificio l'emergenza negli hub del territorio, senza mai far mancare il supporto diretto a domicilio per i pazienti più fragili e gli anziani. Un impegno totale che ha protetto la comunità e che è rimasto impresso nella memoria collettiva dei cittadini, ponendo le basi per questo ulteriore avanzamento al grado di Ufficiale.Questo prestigioso titolo si aggiunge a una serie di importanti riconoscimenti che hanno costellato la sua storia professionale. Già prima dell'onorificenza presidenziale, laera stata pubblicamente additata dalle amministrazioni locali, in primis quella di Trani, e dalla stampa cittadina e non solo come un. Più di recente, nell'agosto del 2024, i vertici dell'ASL BT avevano già formalizzato il valore del suo operato nominandola Dirigente Responsabile dell'Unità Semplice per il "Coordinamento attività di tutela della salute e sicurezza negli ambienti di vita aperti e confinati". Una nomina che la Direzione Generale aveva espressamente descritto come il giusto premio e la valorizzazione della professionalità dimostrata sul campo in tanti anni di servizio tra Barletta e Trani.La dott.ssa Patrizia Albrizio, destinataria del prestigioso riconoscimento, visibilmente emozionata a margine della consegna, raggiunta per telefono, ha voluto esprimere tutto il suo orgoglio per una precisa scelta di vita e di carriera:Ricevere questa onorificenza il, in un traguardo storico così significativo come l', assume un valore simbolico altissimo. La sanità pubblica e universale è uno dei pilastri della nostra Costituzione, e figure come la Dott.ssaincarnano perfettamente i valori costituzionali di solidarietà, spirito di servizio e dedizione al bene comune. All'eccellente professionista vanno i più vivi ringraziamenti dell'intera provincia della BAT ed in particolare l'orgoglio di tutta la comunità della Città di Trani.