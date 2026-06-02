80° Anniversario della Repubblica | La dott.ssa Patrizia Albrizio è Ufficiale al Merito della Repubblica: una vita spesa per la sanità locale
Prestigioso riconoscimento a Barletta per la stimata dirigente dell’ASL BT. Il premio al suo impegno instancabile ed alla sua scelta d'amore per il territorio
L'evento ha dato seguito al comunicato ufficiale con cui la Prefettura di Barletta-Andria-Trani aveva anticipato l'attribuzione delle "Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana", un elenco di benemerenze destinate a cittadini che si sono distinti per lodevole impegno civile, sociale e professionale. Si tratta di un avanzamento di straordinario rilievo: il titolo di Ufficiale rappresenta infatti il secondo grado dell'Ordine ed è superiore a quello di Cavaliere, che la stessa dottoressa aveva già ricevuto nel 2022. Ricevere il titolo di Ufficiale significa che lo Stato italiano riconosce meriti particolarmente significativi maturati nell'esercizio della propria attività professionale, istituzionale, sociale e di servizio alla collettività, sigillando una carriera specchiata e di altissimo profilo.
Il lavoro instancabile della dott.ssa Albrizio che il territorio non dimentica
Questo solenne riconoscimento dello Stato è legato a doppio filo a un periodo che l'intera comunità della BAT ricorda con viva commozione: i mesi drammatici della pandemia da COVID-19. In quella tempesta sanitaria, la Dott.ssa Albrizio è stata un punto di riferimento insostituibile. Tutti ricordano il suo instancabile lavoro in prima linea, diviso tra il coordinamento strategico della complessa macchina dei tracciamenti e delle vaccinazioni, e la presenza fisica sul campo. La dottoressa non si è mai risparmiata, gestendo con lucidità organizzativa e immenso spirito di sacrificio l'emergenza negli hub del territorio, senza mai far mancare il supporto diretto a domicilio per i pazienti più fragili e gli anziani. Un impegno totale che ha protetto la comunità e che è rimasto impresso nella memoria collettiva dei cittadini, ponendo le basi per questo ulteriore avanzamento al grado di Ufficiale.
I precedenti tasselli di una carriera d'eccellenza
Questo prestigioso titolo si aggiunge a una serie di importanti riconoscimenti che hanno costellato la sua storia professionale. Già prima dell'onorificenza presidenziale, la Dott.ssa Albrizio era stata pubblicamente additata dalle amministrazioni locali, in primis quella di Trani, e dalla stampa cittadina e non solo come un modello di eccellenza e di profonda umanità nell'approccio medico. Più di recente, nell'agosto del 2024, i vertici dell'ASL BT avevano già formalizzato il valore del suo operato nominandola Dirigente Responsabile dell'Unità Semplice per il "Coordinamento attività di tutela della salute e sicurezza negli ambienti di vita aperti e confinati". Una nomina che la Direzione Generale aveva espressamente descritto come il giusto premio e la valorizzazione della professionalità dimostrata sul campo in tanti anni di servizio tra Barletta e Trani.
Le prime parole della Dott.ssa Albrizio
La dott.ssa Patrizia Albrizio, destinataria del prestigioso riconoscimento, visibilmente emozionata a margine della consegna, raggiunta per telefono, ha voluto esprimere tutto il suo orgoglio per una precisa scelta di vita e di carriera:
Ricevere questa onorificenza il 2 giugno, in un traguardo storico così significativo come l'80° anniversario della Repubblica, assume un valore simbolico altissimo. La sanità pubblica e universale è uno dei pilastri della nostra Costituzione, e figure come la Dott.ssa Patrizia Albrizio incarnano perfettamente i valori costituzionali di solidarietà, spirito di servizio e dedizione al bene comune. All'eccellente professionista vanno i più vivi ringraziamenti dell'intera provincia della BAT ed in particolare l'orgoglio di tutta la comunità della Città di Trani.
"Accetto questa onorificenza con profonda gratitudine, ma per me la soddisfazione più grande, il premio più autentico, resta da sempre la stima e la riconoscenza quotidiana del mio territorio. Nel corso degli anni ho avuto diverse occasioni professionali che mi avrebbero consentito di ricoprire incarichi ancor più prestigiosi e di maggiore responsabilità altrove, ma ho scelto fermamente di rimanere qui. Ho voluto restare radicata in questa realtà che mi è così congeniale e che amo profondamente. Servire la Repubblica e i miei concittadini da vicino, giorno dopo giorno, è l'onore più grande che potessi desiderare."