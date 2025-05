Festa della Repubblica, il 2 giugno le celebrazioni a Trani: il programma

Alle ore 18.00, in via San Giorgio, sarà schierato il picchetto d'onore interforze (Esercito Italiano, Marina Militare, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza), con la rassegna dello schieramento da parte del Prefetto, alla presenza delle autorità istituzionali locali, dei gonfaloni della Provincia e dei Comuni, dei labari delle Associazioni combattentistiche e d'Arma e di una rappresentanza della locale Associazione dei Bersaglieri. Per l'occasione stazioneranno in via San Giorgio i mezzi delle Forze Armate, dei Corpi militari e ausiliari dello Stato e dei corpi armati e non dello Stato, che permarranno fino alle ore 21.00 favorendo l'interazione con adulti e bambini.

Alle ore 18.30 in Piazza Quercia si terrà invece la tradizionale cerimonia di consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, concesse dal Presidente della Repubblica a 18 cittadini del territorio; previste, inoltre, la consegna di un'onorificenza dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e di un'attestazione ai Benemeriti della Salute Pubblica. La cerimonia sarà introdotta dall'esecuzione dell'Inno Nazionale a cura del Soprano Daniela Degennaro e dalla lettura del messaggio del Presidente della Repubblica da parte del Prefetto, per poi concludersi con un momento musicale a cura del "Jazz and Classical quartet".

Si terranno lunedì 2 giugno a Trani, in occasione della, le celebrazioni per il 79esimo anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. In mattinata, alle ore 11.00, il Prefettopresenzierà, unitamente alle massime autorità del territorio, alla cerimonia presso il Monumento ai Caduti in Villa Comunale, con il solenne alzabandiera e la deposizione della Corona in onore dei Caduti di tutte le guerre.