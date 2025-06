Trani celebra oggi la Festa della Repubblica, 79 anni di Democrazia e Impegno Civico: il programma

Le celebrazioni del 2 giugno 2025 pertirammo alle 11:00 in Villa Comunale per concludersi alle 18:00 in Piazza Quercia

Oggi, lunedì 2 giugno 2025 , l'Italia intera festeggia il 79° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana , e Trani ci sarà con un ricco programma di celebrazioni che uniranno solennità e partecipazione popolare. La mattinata inizierà alle ore 11:00 presso il Monumento ai Caduti in Villa Comunale , dove il Prefetto Silvana D'Agostino presenzierà alla cerimonia insieme alle massime autorità del territorio, ci sarà il solenne alzabandiera e la deposizione della Corona in onore dei Caduti di tutte le guerre, un momento toccante per ricordare chi ha sacrificato la propria vita per la libertà e la democrazia.

Le celebrazioni proseguiranno nel pomeriggio, alle, in, con lo schieramento del picchetto d'onore interforze, composto da rappresentanti dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Il Prefetto passerà in rassegna lo schieramento, alla presenza delle autorità istituzionali locali, dei gonfaloni della Provincia e dei Comuni, dei labari delle Associazioni combattentistiche e d'Arma e di una rappresentanza della locale Associazione dei Bersaglieri. Per l'occasione, i mezzi delle Forze Armate, dei Corpi militari e ausiliari dello Stato e dei corpi armati e non dello Stato rimarranno in via San Giorgio fino alle ore 21:00, favorendo l'interazione e l'avvicinamento tra adulti e bambini con le istituzioni che garantiscono la sicurezza e il servizio al Paese.Il culmine delle celebrazioni alle, con la tradizionale cerimonia di. Diciotto cittadini del territorio riceveranno questo prestigioso riconoscimento, conferito direttamente dal Presidente della Repubblica per il loro impegno e contributo alla comunità. Oltre a queste saranno consegnate anche consegnate l'onorificenza dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e un'attestazione ai Benemeriti della Salute Pubblica.La cerimonia sarà impreziosita dall'esecuzione dell'Inno Nazionale a cura dele dalla lettura del messaggio del Presidente della Repubblica da parte del Prefetto, concludendosi con un suggestivo momento musicale a cura del. La Festa della Repubblica a Trani sarà un'occasione significativa per riaffermare i valori democratici e l'unità nazionale, celebrando l'impegno civico e il servizio alla comunità.