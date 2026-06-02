Bandiera della pace
Bandiera della pace
Attualità

2 Giugno, il Coordinamento Pace e Disarmo Nord Barese: «No alla guerra, sì alla Repubblica della pace e dei diritti»

In occasione della Festa della Repubblica, associazioni e realtà del territorio rilanciano l'appello per il disarmo, la solidarietà tra i popoli e la tutela dei diritti umani

Trani - martedì 2 giugno 2026 10.18
Il Coordinamento per la pace e il disarmo Nord Barese, in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno, ritiene importante richiamare il significato costituzionale, democratico e antifascista di questa ricorrenza, nata dalla scelta popolare che ha posto al centro la sovranità dei cittadini e il superamento della monarchia attraverso il referendum del 1946.
In un contesto internazionale segnato da guerre, tensioni geopolitiche e da una crescente cultura del riarmo e della militarizzazione, nonché da un'economia di guerra che taglia ancor di più salari, pensioni, stato sociale, servizi pubblici, scuola e sanità, sentiamo il dovere di riaffermare i valori della pace, della nonviolenza e dell'obiezione di coscienza contro ogni guerra, del dialogo, della cooperazione tra i popoli e del disarmo. Per la conversione delle fabbriche di guerra, armi e apparati militari come Leonardo S.p.A. e Fincantieri. Per una riconversione delle basi militari, particolarmente in Puglia, in basi di pace e spazi sociali e culturali, nonché per il recupero dell'ecosistema naturale.
Esprimiamo la nostra solidarietà a tutti i popoli che vedono negati i propri diritti fondamentali, sostenendo il principio universale dell'autodeterminazione e il rispetto del diritto internazionale. Solidarietà al popolo palestinese, libanese, iraniano, al popolo cubano e al popolo ucraino e per tutti i popoli che soffrono a causa di guerre, genocidi occupazioni e ingiustizie
Esprimiamo inoltre solidarietà a tutte le attiviste e gli attivisti impegnati nelle iniziative della Global Sumud Flotilla, via mare e via terra; per la liberazione di tutte e tutti gli attivisti e le attiviste sotto sequestro, come Domenico Centrone di Molfetta e Leonarda Alberizia; a tutte le realtà della società civile che operano per la pace, la solidarietà internazionale, la tutela dei diritti umani e l'assistenza alle popolazioni colpite dai conflitti.
Chiediamo la fine dell'embargo e delle sanzioni che colpiscono il popolo cubano e il cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza, in Libano, in Iran, in Ucraina, ecc., per la piena tutela della popolazione civile e il rispetto del diritto internazionale umanitario.
Denunciamo le politiche di occupazione, colonizzazione, lo stato di apartheid e la discriminazione nei territori palestinesi e sosteniamo il diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione e al riconoscimento dello Stato di Palestina, a vivere in libertà, dignità e sicurezza nella propria terra. Riteniamo necessario superare ogni sistema fondato sull'apartheid, sulla segregazione, sulla discriminazione e sulla negazione dell'uguaglianza dei diritti di tutti i popoli oppressi da sistemi coercitivi.
Riteniamo che la Festa della Repubblica possa essere celebrata valorizzando maggiormente il contributo della società civile: lavoratori, studenti, insegnanti, operatori sanitari, volontari, associazioni culturali e sociali, protagonisti quotidiani della vita democratica del Paese.
Per questo proponiamo che il 2 giugno diventi sempre più una giornata dedicata alla partecipazione civica, alla solidarietà e alla costruzione della pace, attraverso iniziative pubbliche, incontri culturali e manifestazioni civili e disarmate.
Ribadiamo il nostro rifiuto della guerra come strumento di risoluzione dei conflitti e della logica della cosiddetta "pace armata", che alimenta la corsa agli armamenti e l'insicurezza globale.
Nel giorno in cui l'Italia scelse la Repubblica, riaffermiamo il valore della democrazia contro ogni privilegio ereditario e ogni forma di dominio.
No alla guerra. No ai re. No alla pace armata.
Sì alla Repubblica democratica e antifascista, per il lavoro, per la pace, il disarmo, l'autodeterminazione dei popoli e la solidarietà internazionale.
Elezioni Amministrative 2026
  • festa della repubblica
Altri contenuti a tema
1 Trani celebra i suoi Cavalieri: complimenti da "Azione" a Michele Ruggiero e Luca Capasso Trani celebra i suoi Cavalieri: complimenti da "Azione" a Michele Ruggiero e Luca Capasso La Segretaria cittadina Raffaella Merra esprime stima: "Sono esempi di professionalità e valori"
4 A Trani si è celebrata: la Repubblica, l'eredità del 2 Giugno ed il richiamo costituzionale Eventi e cultura A Trani si è celebrata: la Repubblica, l'eredità del 2 Giugno ed il richiamo costituzionale Dal Prefetto Silvana D'Agostino un invito a preservare i valori fondanti della democrazia, necessari per affrontare le sfide attuali ispirandosi ai principi della Costituzione
Trani: Michele Ruggiero, Ufficiale della Polizia Locale, nominato Cavaliere al Merito della Repubblica Speciale Trani: Michele Ruggiero, Ufficiale della Polizia Locale, nominato Cavaliere al Merito della Repubblica Il Commissario Superiore, da oltre 43 anni in servizio e stimato dalla comunità, ha ricevuto la prestigiosa onorificenza durante le celebrazioni del 2 giugno
2 Giugno, Trani celebra la Festa della Repubblica 2 Giugno, Trani celebra la Festa della Repubblica D’Agostino: «I valori fondanti della Repubblica hanno dato dignità alle donne»
Trani celebra oggi la Festa della Repubblica, 79 anni di Democrazia e Impegno Civico: il programma Eventi e cultura Trani celebra oggi la Festa della Repubblica, 79 anni di Democrazia e Impegno Civico: il programma Le celebrazioni del 2 giugno 2025 pertirammo alle 11:00 in Villa Comunale per concludersi alle 18:00 in Piazza Quercia
Festa della Repubblica, il 2 giugno le celebrazioni a Trani: il programma Festa della Repubblica, il 2 giugno le celebrazioni a Trani: il programma Picchetto d'onore interforze, rassegna dei mezzi e consegna delle onorificenze
Festa della Proclamazione della Repubblica: il Sindaco ricorda le parole di don Milani Vita di città Festa della Proclamazione della Repubblica: il Sindaco ricorda le parole di don Milani Solenne cerimonia in villa comunale con la deposizione di una corona ai Caduti
Stadio, ci sono novità. Pace: “A breve il sintetico, ma facciamo chiarezza. Mercato? "
2 giugno 2026 Stadio, ci sono novità. Pace: “A breve il sintetico, ma facciamo chiarezza. Mercato?"
Oggi Trani festeggia San Nicola il Pellegrino
2 giugno 2026 Oggi Trani festeggia San Nicola il Pellegrino
“La Notte delle Stelle”: il 04 giugno, il Vecchi e la Baldassarre, celebrano i talenti, la cultura e il futuro
2 giugno 2026 “La Notte delle Stelle”: il 04 giugno, il Vecchi e la Baldassarre, celebrano i talenti, la cultura e il futuro
Ultim'ora | Trani, il riconteggio delle preferenze dell'Ufficio Elettorale ridisegna gli scenari: ecco come potrebbe cambiare il Consiglio comunale
2 giugno 2026 Ultim'ora | Trani, il riconteggio delle preferenze dell'Ufficio Elettorale ridisegna gli scenari: ecco come potrebbe cambiare il Consiglio comunale
Sisma in provincia di Cosenza, due scosse alle 00,13 svegliano i tranesi
2 giugno 2026 Sisma in provincia di Cosenza, due scosse alle 00,13 svegliano i tranesi
Ultim'ora | Trani, verifica delle preferenze dopo il voto: aggiornati i dati dei candidati al Consiglio comunale
2 giugno 2026 Ultim'ora | Trani, verifica delle preferenze dopo il voto: aggiornati i dati dei candidati al Consiglio comunale
Trani, l'orgoglio di Marinaro: «Identità non in vendita, no ad accordi sottobanco»
2 giugno 2026 Trani, l'orgoglio di Marinaro: «Identità non in vendita, no ad accordi sottobanco»
Lama Paterna, il sogno prende forma: le Giornate FAI accendono i riflettori sul tesoro tra Trani e Bisceglie
2 giugno 2026 Lama Paterna, il sogno prende forma: le Giornate FAI accendono i riflettori sul tesoro tra Trani e Bisceglie
Trani celebra l’80° Anniversario della Proclamazione della Repubblica Italiana
1 giugno 2026 Trani celebra l’80° Anniversario della Proclamazione della Repubblica Italiana
Ballottaggio, il 3 giugno arriva Elly Schlein a sostegno di Galiano
1 giugno 2026 Ballottaggio, il 3 giugno arriva Elly Schlein a sostegno di Galiano
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.