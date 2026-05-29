Ultim'ora | Amministrative 2026: Guarriello vs. Marinaro prove tecniche di apparentamento

Si rincorrono in queste ore voci sul possibile apparentamento politico fra la coalizione di(al i turno al 21,50% pari 6.762 consensi) e la coalizione di centrodestra guidata da(al I turno al 30,32% pari a 9.537 consensi).Se queste voci dovessero corrispondere al vero, la decisione dovrà essere presa, per norma, entro le 12:00 di domenica 31 maggio, davanti al Segretario Comunale, e resa pubblica in vista del ballottaggio del 07/08 giugno 2026 che, dati alla mano, sulla base dei risultati del 24/25 maggio, sommando i consensi, gli apparentati Marinaro e Guarriello varrebbero sulla carta il 51,82% rispetto alla coalizione di centrosinistra di Marco Galiano che partirebbe dal risultato del i turno pari al 40,69% (12.799 voti): l'esito sarebbe incerto ed in caso di vittoria di Guarriello vedrebbe cambiare sostanzialmente la composizione del nuovo Consiglio Comunale di Trani.