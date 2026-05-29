Politica
Ultim'ora | Amministrative 2026: Guarriello vs. Marinaro prove tecniche di apparentamento
Rumors in città su una possibile convergenza in vista del ballottagio del 07/08 giugno 2026
Trani - venerdì 29 maggio 2026 20.04
Si rincorrono in queste ore voci sul possibile apparentamento politico fra la coalizione di Giacomo Marinaro (al i turno al 21,50% pari 6.762 consensi) e la coalizione di centrodestra guidata da Angelo Guarriello (al I turno al 30,32% pari a 9.537 consensi).
Se queste voci dovessero corrispondere al vero, la decisione dovrà essere presa, per norma, entro le 12:00 di domenica 31 maggio, davanti al Segretario Comunale, e resa pubblica in vista del ballottaggio del 07/08 giugno 2026 che, dati alla mano, sulla base dei risultati del 24/25 maggio, sommando i consensi, gli apparentati Marinaro e Guarriello varrebbero sulla carta il 51,82% rispetto alla coalizione di centrosinistra di Marco Galiano che partirebbe dal risultato del i turno pari al 40,69% (12.799 voti): l'esito sarebbe incerto ed in caso di vittoria di Guarriello vedrebbe cambiare sostanzialmente la composizione del nuovo Consiglio Comunale di Trani.
Se queste voci dovessero corrispondere al vero, la decisione dovrà essere presa, per norma, entro le 12:00 di domenica 31 maggio, davanti al Segretario Comunale, e resa pubblica in vista del ballottaggio del 07/08 giugno 2026 che, dati alla mano, sulla base dei risultati del 24/25 maggio, sommando i consensi, gli apparentati Marinaro e Guarriello varrebbero sulla carta il 51,82% rispetto alla coalizione di centrosinistra di Marco Galiano che partirebbe dal risultato del i turno pari al 40,69% (12.799 voti): l'esito sarebbe incerto ed in caso di vittoria di Guarriello vedrebbe cambiare sostanzialmente la composizione del nuovo Consiglio Comunale di Trani.