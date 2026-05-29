Rifiuti speciali dalla Campania nelle campagne della BAT, il PD: “Operazione decisiva contro un grave danno al territorio”

Il Partito Democratico della Provincia BAT plaude all'operazione condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari con il supporto del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Napoli che ha smantellato un'organizzazione criminale dedita allo sversamento di rifiuti speciali provenienti dalla Campania nelle cave dismesse, negli uliveti e nelle campagne del nostro Territorio.Da tempo il nostro Partito sta richiamando l'attenzione delle Istituzioni provinciali sul tema dello smaltimento dei rifiuti speciali nel nostro Territorio, divenuto meta ambita per lo smaltimento lecito e illecito dei rifiuti speciali provenienti da fuori regione, chiedendo maggiore consapevolezza e maggiore tutela per l'Ambiente e la Salute pubblica.Il nostro Territorio, con le sue bellezze naturalistiche, le sue campagne e i suoi uliveti secolari, è una risorsa preziosa da tutelare e da valorizzare per garantire uno sviluppo eco sostenibile della nostra comunità. Il Partito Democratico della BAT continuerà a battersi per tutelare l'Ambiente e la Salute dei nostri concittadini, sollecitando e chiedendo a tutte le Istituzioni (Regione, Provincia, Comuni) di fare la propria parte. La Segreteria PD della Bat