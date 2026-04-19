Debora Ciliento
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Ambiente

Innovazione e decarbonizzazione: Debora Ciliento a Foggia per toccare con mano il futuro dell’energia pulita

Dal biometano all'idrogeno verde, la visita nel foggiano sottolinea l'importanza del patto tra pubblico e privato per la crescita "green" del territorio.

Trani - domenica 19 aprile 2026 16.11 Comunicato Stampa
Lo scorso 18 aprile, in occasione del Green Energy Day, l'assessore regionale all'Ambiente e al Clima, Debora Ciliento, ha visitato il Polo tecnologico per l'Economia circolare e le Fonti rinnovabili "KmetroVerde" presso Borgo Cervaro a Foggia.

Il Green Energy Day è una giornata dedicata alla transizione ecologica, in cui famiglie, studenti e cittadini possono visitare impianti alimentati da fonti rinnovabili e aziende che hanno già realizzato interventi di efficienza energetica, osservando da vicino il funzionamento degli impianti, la loro integrazione nel paesaggio e il loro contributo alla decarbonizzazione. La Giornata della Transizione energetica, arrivata alla terza edizione, è organizzata dal Coordinamento FREE (Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica), rete di associazioni attive su rinnovabili ed efficienza energetica, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, e in Puglia ha come riferimento il Distretto produttivo delle Energie rinnovabili e dell'Efficienza energetica "La Nuova Energia", riconosciuto dalla Regione Puglia.

Proprio su invito del Distretto "La Nuova Energia" l'assessore Ciliento, insieme al direttore dei Dipartimento regionale Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, Paolo Garofoli, ha visitato uno degli impianti aperti al pubblico in Puglia, e cioè il Polo tecnologico "KmetroVerde", realizzato dalla società Sistemi Energetici SpA, grazie anche a finanziamenti PIA regionali e del PNRR, inaugurato nel 2023.

Si tratta di un'area industriale dismessa di 200.000 metri quadri a Borgo Cervaro (Foggia), in cui si è concretizzato un esempio di sviluppo industriale sostenibile, dove innovazione tecnologica, valorizzazione delle risorse e riduzione degli impatti ambientali convergono in un modello integrato per la produzione di energia pulita e per generare valore sul territorio.

Il sito è organizzato in diverse aree funzionali, che operano in maniera integrata: accanto all'area dedicata alla ricerca e sviluppo di processi e tecnologie innovative nei settori delle energie rinnovabili e dell'economia circolare, si trovano l'impianto di biometano che ricava energia da biomasse derivanti sia da scarti agricoli che dalla Forsu, il laboratorio per la rigenerazione dei principali componenti meccanici degli impianti eolici e l'area dove vengono realizzati tutti i componenti degli impianti presenti nel polo.

In fase di realizzazione l'impianto per il trattamento e il recupero dei RAEE, così da reinserire tali materiali nel ciclo produttivo, e l'area destinata allo sviluppo di tecnologie per la produzione di idrogeno verde.
Durante la visita l'assessore Ciliento, accompagnata dall'amministratore unico della Sistemi Energetici SpA, Marcello Salvatori, ha potuto constatare l'organizzazione del Polo tecnologico e condividere obiettivi e buone pratiche relative a una gestione delle fonti di energia rinnovabili e del riciclo dei materiali in ottica di economia circolare.

"Il Green Energy Day è una piacevole occasione in cui i cittadini possono visitare impianti che dimostrano che la transizione ecologica non è solo una bella teoria, ma è già realtà – ha detto l'assessore Ciliento -. Oggi infatti abbiamo avuto modo di conoscere una realtà imprenditoriale che, anche grazie ai finanziamenti regionali, ha investito sul territorio coniugando produzione industriale, tutela dell'ambiente, valorizzazione dei giovani e promozione della transizione ecologica. Questi momenti di scambio tra pubblico e privato, che condividono l'obiettivo di implementare e diffondere buone pratiche per la sostenibilità e la decarbonizzazione, sono importanti per avviare quel cambiamento culturale di cui c'è bisogno per uno sviluppo sostenibile della Puglia."
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