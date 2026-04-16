Via Pozzopiano cede: da strada a percorso accidentato

Ieri era una strettoia, oggi è quasi impraticabile. Via Pozzopiano, a sei anni dal suo allargamento, da oggi è ufficialmente - sebbene parzialmente - chiusa al transito regolare a causa della proliferazione incontrollata di avvallamenti e buche. Da tempo quel tratto si segnalava come critico per la circolazione, ma adesso si è raggiunto il punto di non ritorno.Stamattina, giovedì 16 aprile 2026, la situazione della viabilità è alquanto precaria: persiste un'ampia buca che se pur segnalata, limita, in uno alla situazione dell'asfalto ammalorato, fortemente il traffico veicolare.Il problema è aggravato dal ruolo chiave di questo settore di via Pozzopiano: da qui passa la viabilità della S.P. ed è punto di entrata e uscita per la serie Bis. Il restringimento sta generando code e disagi fin dalle prime ore del giorno. Per il momento un gruppo di New Jersey segnala il pericolo, ma serve scarificare e riasfaltare tutto.La situazione è diventata insostenibile e il rischio per l'incolumità di chi transita è ormai quotidiano, come riferiscono i residenti della zona. Il degrado del manto stradale non permette più semplici interventi di rattoppo, poiché le fessurazioni hanno compromesso la stabilità della carreggiata.L'arteria stradale, fondamentale per il collegamento del quartiere, attende ora un intervento strutturale che restituisca dignità e sicurezza alla zona. La presenza dei divisori in plastica segnala l'emergenza, ma la cittadinanza chiede che si passi rapidamente dalle misure temporanee a un cantiere definitivo per il ripristino del bitume e della corretta viabilità.Tl@