Scuola Beltrani, cittadinanza attiva e legalità: premiato il progetto contro bullismo e cyberbullismo

Un traguardo straordinario che premia l'impegno, la legalità e la partecipazione. La Scuola Beltrani celebra con orgoglio la conclusione del progetto di cittadinanza attiva "La Scuola in Comune: le cose che abbiamo in Comune". Questa iniziativa ha coniugato i valori dell'educazione civica con il contrasto al bullismo, guidando gli studenti alla scoperta del concetto di bene comune e democrazia.Un'esperienza democratica realeGli studenti delle classi terze, quarte e quinte hanno vissuto l'emozione delle urne partecipando a una vera e propria consultazione elettorale. Ben dieci alunni delle classi quarte si sono candidati con coraggio e impegno, realizzando insieme ai compagni cartelloni elettorali ricchi di slogan colorati e profondi. Dopo una coinvolgente campagna elettorale, gli alunni delle classi coinvolte hanno votato per scegliere i propri rappresentanti nel tavolo tecnico cittadino.La proclamazione degli elettiOggi, 3 giugno, si è tenuta la proclamazione ufficiale dei tre bambini più suffragati che entreranno in carica come rappresentanti della Scuola Beltrani:IbrahimaZoeMartinaI tre giovani cittadini sono pronti a fare la differenza e a portare la voce dei loro compagni all'interno del tavolo di lavoro permanente cittadino.Gli eletti parteciperanno inoltre, al tavolo permanente per il contrasto al Bullismo e Cyberbullimo della scuola, insieme a docenti e genitori, come rappresentanti degli studenti. Come avviene normalmente nelle scuole secondarie di secondo grado.Un successo da podio nazionale!La creatività e l'impegno dei nostri alunni hanno superato i confini della scuola. Tutti i cartelloni realizzati per l'iniziativa sono stati raccolti in un video emozionante che spiega il significato profondo del progetto. Il filmato è stato candidato al concorso nazionale NeoConnessi Kids, l'iniziativa di WINDTRE promossa da scuola.net che si propone di guidare bambini e bambine verso un uso consapevole e responsabile del mondo digitale, creando un ponte tra scuola e famiglia.Il nostro progetto ha conquistato il 3° premio! Questa straordinaria vittoria porta alla scuola un premio di 3.000 euro per l'acquisto di nuovo materiale didattico.Azioni concrete contro il bullismoIl progetto ha toccato temi fondamentali per la crescita dei ragazzi. Dopo aver analizzato i meccanismi del bullismo e del cyberbullismo, gli studenti si sono impegnati a fondo per trovare soluzioni pratiche. In parallelo alle elezioni, in ogni atrio della scuola è stata posizionata una "Bulli Box": una cassetta speciale per raccogliere le segnalazioni di bullismo di tutti gli alunni. I messaggi verranno visionati periodicamente dai docenti, dalla referente del progetto e dalla dirigente scolastica per garantire un ambiente sicuro e inclusivo.Ringraziamenti speciali e riconoscimentiIl raggiungimento di questo straordinario traguardo è stato possibile grazie a un grande lavoro di squadra. Un sentito ringraziamento va alle insegnanti delle classi quarte, che si sono adoperate con immensa dedizione in ogni fase del percorso.Si ringrazia la referente per il contrasto al bullismo e cyberbullismo dell'istituto, che ha guidato la partecipazione al concorso nazionale.Un ringraziamento speciale va alla Dirigente Scolastica, che ha creduto fortemente nel progetto scelto e promosso dalla docente Funzione Strumentale (area1 "progetti e viaggi d'istruzione"). Grazie al suo sostegno e al coordinamento con i referenti, è stato possibile realizzare ogni singola attività.La scuola esprime inoltre profonda gratitudine ad Antonio Quinto e al suo staff per aver offerto all'istituto l'opportunità di partecipare a questa bellissima iniziativa, riuscendo a coinvolgere attivamente alunni e insegnanti in una reale esperienza di cittadinanza attiva.Grazie a queste sinergie e a queste importanti iniziative, i bambini sono diventati promotori attivi di legalità, dimostrando che si può essere bravi cittadini e fare la differenza fin da piccoli. Congratulazioni a tutta la comunità scolastica e buon lavoro ai nostri nuovi rappresentanti!