Jazz a Corte a Palazzo delle Arti Beltrani: Grande successo per Sara Rotunno

La kermesse Jazz a Corte di Palazzo Beltrani ha visto protagonista Sara Rotunno in un concerto che mette insieme sonorità italiane e internazionali. Con il suo ensemble, formato da Enzo Bacco al sax, Francesco Schepisi al pianoforte, Nico Catacchio al contrabasso e Gianlivio Liberti alla batteria, Sara Rotunno ha incantato il pubblico della Corte "Davide Santorsola" con la sua voce.La cantante ha eseguito alcuni brani tratti dal suo ultimo album, "Inworld songs", un viaggio interiore nelle emozioni del giovane talento barese, composizioni originali di grande eclettismo. Non sono, tuttavia, mancate diverse cover di grandi cantautori italiano come Gino Paoli, Luigi Tenco, Maria Pia De Vito e anche un tributo a Ennio Morricone.Le emozioni sono il filo conduttore di tutto il concerto, tra virtuosismi vocali e standard jazz di grande raffinatezza che uniscono voce e strumenti in un dialogo intimo, restituito sotto forma di musica al pubblico, ora nella profondità del duo voce – pianoforte, ora nel duo caldo e avvolgente voce – sax, coinvolgendo il pubblico in atmosfere nostalgiche.