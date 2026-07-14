Sara Rotunno e il suo ensemble musicale. <span>Foto Adriana Fabrizio</span>
Sara Rotunno e il suo ensemble musicale. Foto Adriana Fabrizio
Eventi e cultura

Jazz a Corte a Palazzo delle Arti Beltrani: Grande successo per Sara Rotunno

La giovane cantante barese incanta il pubblico di Palazzo Beltrani con il suo ensemble e la sua voce

Trani - martedì 14 luglio 2026 9.03
La kermesse Jazz a Corte di Palazzo Beltrani ha visto protagonista Sara Rotunno in un concerto che mette insieme sonorità italiane e internazionali. Con il suo ensemble, formato da Enzo Bacco al sax, Francesco Schepisi al pianoforte, Nico Catacchio al contrabasso e Gianlivio Liberti alla batteria, Sara Rotunno ha incantato il pubblico della Corte "Davide Santorsola" con la sua voce.

La cantante ha eseguito alcuni brani tratti dal suo ultimo album, "Inworld songs", un viaggio interiore nelle emozioni del giovane talento barese, composizioni originali di grande eclettismo. Non sono, tuttavia, mancate diverse cover di grandi cantautori italiano come Gino Paoli, Luigi Tenco, Maria Pia De Vito e anche un tributo a Ennio Morricone.

Le emozioni sono il filo conduttore di tutto il concerto, tra virtuosismi vocali e standard jazz di grande raffinatezza che uniscono voce e strumenti in un dialogo intimo, restituito sotto forma di musica al pubblico, ora nella profondità del duo voce – pianoforte, ora nel duo caldo e avvolgente voce – sax, coinvolgendo il pubblico in atmosfere nostalgiche.
  • Palazzo Beltrani
Altri contenuti a tema
Il riscatto sociale corre sul filo dell'ironia: la compagnia Camomilla a Colazione sbanca Palazzo Beltrani con "Venerdì 17" Spettacolo Il riscatto sociale corre sul filo dell'ironia: la compagnia Camomilla a Colazione sbanca Palazzo Beltrani con "Venerdì 17" Il terzo appuntamento di “Teatro a Corte” ha raccontano la forza di una commedia che combatte la camorra a colpi di emozioni, in attesa del gran finale con il “Gran Varietà”
Palazzo delle arti Beltrani, a Trani per "Jazz a Corte" la sorprendente metamorfosi della star internazionale Neja Speciale Palazzo delle arti Beltrani, a Trani per "Jazz a Corte" la sorprendente metamorfosi della star internazionale Neja Dalle hit da ballare al ritorno alle origini con “Close to you": una preziosa gemma musicale in esclusiva per il prestigioso centro culturale tranese
Raphael Gualazzi a Palazzo delle Arti Beltrani è un grande successo da tutto esaurito Raphael Gualazzi a Palazzo delle Arti Beltrani è un grande successo da tutto esaurito IL trionfo del pianismo funambolico tra swing, virtuosismi "Stride" da capogiro, citazioni colte e improvvisazione
Jazz a Corte, le introspezioni contemporanee di Sara Rotunno pronte a incantare Palazzo delle Arti Beltrani Speciale Jazz a Corte, le introspezioni contemporanee di Sara Rotunno pronte a incantare Palazzo delle Arti Beltrani A Trani un quintetto d’eccellenza per "Inward Songs"
Teatro a Corte | Quando il caos diventa arte: l’improvvisazione di “Patatяak” abbatte ogni barriera tra scena e platea, sul palco la compagnia Teatro Irregolare di Bari Spettacolo Teatro a Corte | Quando il caos diventa arte: l’improvvisazione di “Patatяak” abbatte ogni barriera tra scena e platea, sul palco la compagnia Teatro Irregolare di Bari Riprogrammato a sabato 4 luglio, il secondo appuntamento di Palazzo Beltrani ha coinvolto e divertito il pubblico tranese
Jazz a Corte | Stasera a Palazzo Beltrani la straordinaria voce del soul americano contemporaneo di Joanna Teters Spettacolo Jazz a Corte | Stasera a Palazzo Beltrani la straordinaria voce del soul americano contemporaneo di Joanna Teters A Corte Santorsola l'unica tappa pugliese del tour "The Nine Lives of the Soul", un raffinato viaggio tra jazz, funk e soul contemporaneo
“Teatro a Corte” a Palazzo Beltrani va in scena “Patatяak”: il pubblico crea lo spettacolo grazie all'improvvisazione teatrale Spettacolo “Teatro a Corte” a Palazzo Beltrani va in scena “Patatяak”: il pubblico crea lo spettacolo grazie all'improvvisazione teatrale Riprogrammato a sabato 4 luglio il secondo appuntamento, sul palco la compagnia Teatro Irregolare di Bari per un'esperienza scenica interattiva e imprevedibile
Il solstizio d’estate accende Palazzo Beltrani: il Dino Massa Quartet inaugura “Jazz a Corte” tra contaminazione e memoria Il solstizio d’estate accende Palazzo Beltrani: il Dino Massa Quartet inaugura “Jazz a Corte” tra contaminazione e memoria La rassegna tranese giunge all'ottava edizione debuttando nella Festa della Musica con il progetto “Time Travel”. Il racconto della serata attraverso le parole del pianista partenopeo
A Trani il caro ombrellone divide, ma c’è chi sceglie l’accoglienza: lettini gratis al “Vecchio e il mare”
14 luglio 2026 A Trani il caro ombrellone divide, ma c’è chi sceglie l’accoglienza: lettini gratis al “Vecchio e il mare”
L'Editoriale.Scusate il disturbo | Trani Tango, il record è servito: la sfida per la XIV edizione è già aperta con ... qualche suggerimento "dal di fuori "
14 luglio 2026 L'Editoriale.Scusate il disturbo | Trani Tango, il record è servito: la sfida per la XIV edizione è già aperta con ... qualche suggerimento "dal di fuori"
Al Festival del Giullare a Trani lo spettacolo “Scomodi” scuote le coscienze e abbatte i pregiudizi
14 luglio 2026 Al Festival del Giullare a Trani lo spettacolo “Scomodi” scuote le coscienze e abbatte i pregiudizi
Dehors, incontro pubblico a Trani per presentare il nuovo regolamento comunale
14 luglio 2026 Dehors, incontro pubblico a Trani per presentare il nuovo regolamento comunale
Giuseppe Tarantini presenta a Trani il suo "Il Mistero di Capo Colonna "
14 luglio 2026 Giuseppe Tarantini presenta a Trani il suo "Il Mistero di Capo Colonna"
Pizzica Salentina, a Trani un workshop gratuito aperto a tutti con Galattica
14 luglio 2026 Pizzica Salentina, a Trani un workshop gratuito aperto a tutti con Galattica
Trani, aperture straordinarie al Dormitorio “Mons. Pichierri” per fronteggiare l’emergenza caldo
14 luglio 2026 Trani, aperture straordinarie al Dormitorio “Mons. Pichierri” per fronteggiare l’emergenza caldo
Al Festival del Giullare a Trani la fragilità diventa arte: il Piccolo Cottolengo Friulano conquista il pubblico
13 luglio 2026 Al Festival del Giullare a Trani la fragilità diventa arte: il Piccolo Cottolengo Friulano conquista il pubblico
A Trani "La Notte dei Figli delle Stelle ", una partita per ricordare Saverio Lomolino
13 luglio 2026 A Trani "La Notte dei Figli delle Stelle", una partita per ricordare Saverio Lomolino
Dieci anni dalla tragedia ferroviaria Andria-Corato: alla commemorazione presente anche il sindaco Marco Galiano
13 luglio 2026 Dieci anni dalla tragedia ferroviaria Andria-Corato: alla commemorazione presente anche il sindaco Marco Galiano
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.