International Trani Tango 2026. <span>Foto Credits</span>
International Trani Tango 2026. Foto Credits
Eventi e cultura

L'Editoriale.Scusate il disturbo | Trani Tango, il record è servito: la sfida per la XIV edizione è già aperta con ... qualche suggerimento "dal di fuori"

La kermesse si conferma pilastro tra i "Grandi Eventi della Regione Puglia", ma per il futuro si guarda al sogno (mai dimenticato) del Museo Permanente dedicato ad Astor Piazzolla

Trani - martedì 14 luglio 2026 8.45
Si sono spenti i riflettori sulla tredicesima edizione dell'International Trani Tango, conclusasi lo scorso 12 luglio, con un successo che emerge dai dati che lasciano un segno profondo. L'edizione 2026, la più lunga di sempre, non è stata soltanto un trionfo artistico; si è consolidata, dati alla mano, come una delle più potenti e strategiche risorse per il turismo e l'economia del territorio. Un risultato straordinario che certifica, ancora una volta, il motivo per cui questa manifestazione sia stabilmente inserita fra i Grandi Eventi della Regione Puglia: un riconoscimento prestigioso che l'associazione InMovimento non vive come un traguardo d'arrivo, ma come un costante, ambizioso punto di ripartenza per superarsi l'anno successivo.

I numeri di un'economia circolare e globale. Il festival ideato da Claudia Vernice e Giuseppe Ragno ha dimostrato l'efficacia del turismo esperienziale, quello che sconfigge la piaga del "mordi e fuggi". I dati parlano chiaro: 1.000 partecipanti arrivati da ogni angolo del mondo (memorabile il blocco di cinquanta tangheri giunti da Miami) con una permanenza media di ben 4,5 notti. La ricaduta economica diretta sul territorio ha superato i 540 mila euro in una sola settimana, calcolata su una spesa media prudenziale di 120 euro al giorno per persona tra alloggi, ristorazione e shopping. La kermesse ha saputo far dialogare il tango con la Puglia, portando i visitatori a scoprire non solo Trani, ma anche Canosa, Alberobello e Polignano a Mare, tra laboratori di orecchiette e 15 eventi gratuiti. Come ha sintetizzato Claudia Vernice: «Tredici anni fa volevamo portare il tango a Trani. Oggi il tango porta il mondo a Trani e Trani nel mondo».

La sfida è aperta: spunti e idee "dal di fuori" per la XIV edizione. Proprio perché l'International Trani Tango è un patrimonio di Trani ed è un evento che cresce ad un ritmo impressionante ha il dovere di non sedersi sui propri successi, ma di anticipare le esigenze di un pubblico internazionale sempre più esigente in vista del prossimo anno. Per questo ci permettiamo di lanciare qualche spunto, guardando l'evento con gli occhi del visitatore esterno, per stimolare una sfida che è già aperta in vista della prossima edizione.Per fare un ulteriore salto di qualità, ci sono tre aree logistiche su cui si potrebbe lavorare in sinergia con le istituzioni:
1. Potenziamento dei trasporti e dei collegamenti integrati. L'edizione 2026 ha beneficiato enormemente dei nuovi voli diretti sull'aeroporto di Bari (fondamentali per gli arrivi intercontinentali).
  • L'idea: per la prossima edizione, si potrebbe strutturare un sistema di "Tango Shuttle" dedicati e convenzionati, che colleghino direttamente l'aeroporto di Bari ai principali hub alberghieri di Trani e delle città limitrofe coinvolte nei tour fuori porta (Canosa, Polignano). Questo ridurrebbe la dipendenza dal noleggio auto per gli stranieri e renderebbe l'esperienza di viaggio fluida fin dall'atterraggio.
2. Digitalizzazione e internazionalizzazione dell'Accoglienza (Tango Pass). Con mille presenze fisse e una miriade di eventi distribuiti tra lezioni, cene ed escursioni, la logistica diventa cruciale.
  • L'idea: creare una App ufficiale del Festival (o un "Trani Tango Pass" digitale). Uno strumento unico in cui il partecipante straniero possa gestire i propri ingressi alle milonghe, prenotare i laboratori di orecchiette, consultare la mappa interattiva dei ristoranti/musei convenzionati a Trani e ricevere notifiche push in tempo reale (ad esempio, coordinate e variazioni meteo per la milonga all'alba). Questo snellirebbe le code e aumenterebbe le vendite dei servizi partner sul territorio.
3. Ampliamento della ricettività convenzionata e destagionalizzazione micro-eventi. La permanenza media di 4,5 notti rischia di mandare in overbooking le strutture di Trani nei giorni centrali del festival, alzando i prezzi e saturando i posti.
  • L'idea: stringere accordi di rete alberghiera ancora più larghi, creando "pacchetti turistici integrati" certificati dal festival già sei mesi prima. Inoltre, per mantenere viva la fiamma di Trani come "Capitale del Tango" e capitalizzare il brand tutto l'anno, si potrebbero organizzare dei "Winter/Spring Preview" (brevi weekend di tango nei mesi di marzo o novembre), destagionalizzando i flussi turistici e garantendo un indotto continuo ai commercianti locali.

4. Il tassello mancante: il Museo Permanente. C'è poi un'idea profonda, un progetto culturale suggestivo di cui si era accennato due anni fa e di cui l'intera comunità (tanguera e non) aspetta con trepidazione la concretizzazione: il Museo Permanente dedicato ad Astor Piazzolla.
  • L'idea: le radici del rivoluzionario del Nuevo Tango sono saldamente ancorate a Trani, la terra dei suoi nonni paterni. Quest'anno la straordinaria risposta del pubblico alla mostra fotografica e alla cena sociale in via la Giudea ha dimostrato quanto questo legame sia vivo e attrattivo. La sfida per la prossima edizione potrebbe essere proprio questa: iniziare finalmente a dare forma a quel progetto, magari partendo in piccolo, allestendo un'ala dedicata a Palazzo delle Arti Beltrani. Un presidio culturale permanente dove raccogliere scatti celebri, immagini inedite, documenti e testimonianze della famiglia Piazzolla. Sarebbe il modo definitivo per trasformare Trani non solo nella capitale estiva del tango a cielo aperto, ma nel santuario mondiale della memoria di Piazzolla fruibile 365 giorni all'anno. I motori per la XIV edizione sono già caldi: la sfida per il futuro della perla dell'Adriatico è ufficialmente aperta.

L'International Trani Tango ha tracciato da tempo la rotta che fa bene a seguire : investire nella cultura di qualità produce sviluppo economico concreto; con una sinergia sempre più stretta tra l'associazione InMovimento, la nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Galiano e gli operatori economici, la kermesse ha tutte le carte in regola per trasformarsi in un vero e proprio brand territoriale permanente, unico nel panorama mondiale. Un appello finale agli organizzatori: cari Claudia e Giuseppe, a guardare questi numeri c'è da scommettere che Astor stia accordando il bandoneón lassù con un sorriso enorme, ma se l'anno prossimo Piazzolla dovesse scendere dal cielo per suonare a Largo Berlinguer all'alba, siete sicuri di avere ancora posto nei B&B o negli Alberghi? E poi se per la prossima edizione non gli fate trovare almeno un angolo prototipo di Museo a Palazzo Beltrani, chi glielo dice che deve aspettare? A parte gli scherzi... scusate il disturbo, ma avete creato un mostro di successo ed ora vi tocca l'impresa impossibile di superarlo!
  • International Trani Tango
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